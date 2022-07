Una voz autorizada habló de Copa América Femenina: Willington Ortiz

Durante esta semana en la ciudad de Cali se está desarrollando el programa ‘Estrellas de Barrio’, que es impulsado por el Ministerio del Deporte de Colombia y uno de sus principales embajadores es histórico exjugador de Millonarios, Cali, América y Selección Colombia, Willington Ortiz, quien muy amablemente dedicó unos cuantos segundos de su agenda y dialogó con FUTBOLRED para hablar de la actualidad del fútbol colombiano y la Copa América Femenina.

Bienvenido Willington, ¿Cómo está y qué actividad está desarrollando con MinDeporte?



W.O: Muy bien, me siento bien y estoy aquí compartiendo con todas las nuevas generaciones y muy chévere. Trabajo con el Ministerio del Deporte, soy como un embajador para los programas que tiene y este que es ‘Estrellas del Barrio’, estoy haciendo presencia, estamos llamando a los gestores de los barrios de la ciudad de Cali y del Valle del Cauca.



Convocamos a los veedores y cazatalentos de los equipos profesionales, a ver si dentro de estos grupos de jóvenes y chicos, alguno tiene la posibilidad de llegar a sus divisiones menores. Ese es el trabajo que se está haciendo, para ver si ese sueño que tienen estos jóvenes, se les cumplen.



Este fin de semana es la final de la Copa América Femenina ¿Cómo ha visto al equipo dirigido por Nelson Abadía?



W.O: Muy bien, creo que es un equipo muy fuerte, excelente, esperemos que contra Brasil haga un buen partido y pueda lograr llegar al título que sería un logro importantísimo. El equipo está de local, entonces sería muy importante, es un rival bastante fuerte y difícil, pero la chicas con ese entusiasmo y ganas que tiene pueden lograrlo.



¿Cómo ha visto el nivel del fútbol colombiano en general en los últimos años y que se debe hacer para tener un mejoramiento?



W.O: El nivel no es el mejor que queremos, porque a nivel local podemos hacer las cosas bien, pero a nivel internacional la cosas no salen, nos eliminan muy fácil de los torneos. Creo que debemos hacer que los jóvenes puedan jugar más partidos y eso es organizando una nueva categoría, que es la primera C, porque así los jóvenes tienen más partidos y pueden tener la posibilidad de tener la experiencia necesaria y no lleguen tan tarde a ser jugadores importantes.



¿Debe haber un cambio desde la dirigencia?



W.O: Puede que lleven a una persona que diseñe una posibilidad de trabajo mejor o que convenza a los dirigentes, que hay que tener una C, así como que haya un torneo de mujeres de varios meses, hay que convencerlos, porque los dirigentes de los clubes son los que no quieren”.



¿Cómo vio la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia?



W.O: Para esta eliminatoria que viene clasifican más equipos y participan 10, si no clasificamos entre ellos donde juegan 10, estamos terribles. Para mí no necesitábamos un técnico extranjero, necesitábamos un colombiano.



Para terminar ¿Sigue viendo mucho fútbol y si hay algún equipo en particular que siga?



W.O: No a un equipo en especial sino que veo mucho fútbol a nivel internacional y nacional, no es que sea amante a un equipo en especial, sino que tengo que ver fútbol, porque tengo que estar enterado y ver qué es lo que pasa en el mundo futbolístico.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15