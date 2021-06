La Selección de Rueda: 'la parte humana ayuda, es uno más de nosotros'

William Tesillo reaccionó este martes a la lesión de su compañero Yairo Moreno, a la convocatoria de Frank Fabra, a las novedades de última hora y a la unión de la Selección Colombia. Todos trabajan, todos ganan y todos los nuevos suman en este nuevo proceso. Así lo ve el zaguero, quien ha ocupado con éxito el puesto de lateral izquierdo.

Solidez en defensa



El fútbol mundial de hoy siempre se basa desde el cero atrás, se trabaja con base en eso, pero sin dejar de atacar. En el partido contra Argentina iniciamos abajo muy temprano, pero logramos empatar. Contra Perú y Ecuador nos comportamos bien atrás, no solo la parte defensiva sino el bloque, tanto cuando presionamos alto como cuando esperamos. Tenemos jugadores desequilibrantes adelante que en cualquier momento pueden marcar y estar atentos para mantener el cero atrás.



El llamado de Fabra



Lastimosamente se lesionó Yairo, muy triste por eso y le deseo una pronta recuperación. Todo el mundo conoce a Frank, sabemos de sus características. Lo bueno es el que el profe tiene alternativas y él mirará el rival y el partido para tomar decisiones. Hay buen ambiente y un buen grupo, independientemente de quién juega, como el último partido que estuve en el banco, pero lamentablemente se lesionó Yairo. Somos de diferentes características, hay que estar a disposición cuando toque y cuando no, apoyar desde fuera.



La rotación



Todos estamos preparados para jugar, como el partido pasado. Eso habla muy bien de la unidad del equipo. Todos están a disposición para jugar y los que no, apoyan desde fuera. La solidaridad se da dentro y fuera de la cancha y eso se vio reflejado frente a Ecuador. No fue un rival fácil, pero lo controlamos bien. Eso habla bien de la preparación de cada uno y la confianza que le da el cuerpo técnico a todos.



La Selección y el país



No es una situación fácil, pero siempre intentamos dar una alegría para que el pueblo colombiano se una. Nuestras oraciones y pensamientos van guiados a eso, a la unión del país, porque también nos duele. Buscamos aportar el granito de arena para la unión del pueblo colombiano.



Las órdenes de Rueda



Es una idea colectiva, tratar de tener la pelota y reaccionar a la pérdida. Nos pide a todos lo mismo, que al perder la pelota la recuperemos lo más pronto posible. Todos los entrenadores son diferentes. Nunca había trabajado con el profe Rueda, la parte humana ayuda mucho, es uno más de nosotros, habla de su experiencia, se sienta con uno a hablar y genera tranquilidad y confianza. Estamos trabajando mucho en la tenencia y presión tras pérdida, esperamos poder aplicarlo en la Copa para llegar a instancias finales.



Aspiraciones en la Copa



Vamos paso a paso. Siempre es bueno arrancar ganando y lo hicimos bien. El objetivo siempre está trazado, pero vamos paso a paso. Estamos tranquilos, trabajando bien. Dios quiera que podamos seguir así como arrancamos.