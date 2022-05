Tesillo se despachó hablando de Selección Colombia: nuevo DT y más

Uno de los hombres de confianza de Reinaldo Rueda en la pasada Eliminatoria Sudamericana fue el defensor del León mexicano, William Tesillom quien este jueves en charla con Conexión, de Win Sports, se refirió a la dolorosa eliminación que los sacó del Mundial en Qatar y de lo que se avecina, incluido el amistoso de junio con el seleccionado saudí.

"Todavía duele y va a doler no estar en el Mundial. No creo que el profe Reinaldo (Rueda) sea defensivo, por ahí no se marcaron los goles, la pelota no entraba. Trabajábamos muy bien y en la charla el profe nos recalcaba ir para adelante, y las formaciones eran pensando en atacar, en ir al frente. Teníamos con qué y por eso duele tanto, porque dependíamos de nosotros", dijo Tesillo con tono nostálgico.



Y agregó: "Con la calidad de jugadores que hay, quedar fuera de un Mundial es muy duro la verdad. Cuando salimos de ese partido allá en Venezuela fue durísimo, entramos al camerino e internamente más. Para mí era el primer mundial en caso que se hubiera clasificado. No se encontró explicación con tantos partidos sin marcar gol y con tantas opciones que creamos. Costó. Acá tengo compañeros ecuatorianos y peruanos, que va a jugar, y me lo dicen".



Tesillo fue consultado sobre el proceso que adelanta la directiva y que busca entregar un nuevo seleccionador tras la salida de Rueda. El objetivo está claro, el próximo mundial. "De la parte administrativa sería imprudente opinar. Creo que cada quién hace su trabajo y ya deben estar mirando técnico; corriendo y preparando con quien venga para el próximo mundial. El amistoso creo que va a servir para ver muchos jóvenes que no han ido, muchos están en vacaciones, otros en competencia. Es difícil esa convocatoria ahorita".



El defensor mencionó que "según escuché va a ser Cárdenas el que dirija este partido", refiriéndose a las especulaciones que rondan el primer duelo de la Selección Colombia, que se mediría el 5 de junio a Arabia Saudita. Sin embargo, cabe recordar que Héctor Cárdenas dirigirá al equipo Sub-19 en el Torneo Maurice Revello antes llamado Esperanzas de Toulon, que será el 29 de mayo al 12 de junio.



Finalmente, el futbolista reconoció que "uno siempre se prepara para poder estar en la Selección, decir que no sería mentira. Uno siempre quiere estar. Si estoy, la idea es aportar lo más posible, si no, seré un hincha más de la Selección. Siempre que estaba afuera lo mirada apasionado. Yo seguiré pendiente vaya yo o no. Hay grandes jugadores y están abriendo puertas en Europa, Dios quiera que el técnico que llegue pueda armar bien la selección para ir a un Mundial nuevamente".