No es mexicano, es colombiano: Willer Ditta se ilusiona con Selección

Viene la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de las Eliminatorias al Mundial de 2026, con cruces muy duros contra Uruguay (12 de octubre) y Ecuador (17). Y más de uno levanta la mano, muchos de ellos con suficientes argumentos.

Pero tal vez los que más se ilusionan son los defensores, pues las bajas de Jhon Lucumí y Yerry Mina abren una posibilidad cierta para cumplir el sueño amarillo.



Y en esa lista, en lo que le corresponde por ahora, está Willer Ditta, jugador de Cruz Azul de México: "Trabajando duro para recuperarnos, para meternos en la liguilla. la adaptación ha sido muy rápida, los compañeros me han ayudado mucho y ahora a seguir creciendo.... durante mucho tiempo he trabajado muy bien, el paso por Argentina fue trascendental para mi carrera, ahora acá en México espero seguir esforzándome, va por buen camino. Estoy tranquilo, el trabajo habla por sí solo.", dijo en charla con Primer toque de Win Sports.



Y entonces, el asunto crucial, la Selección Colombia: "Para mí sería un sueño vestir la camiseta de la Selección Colombia, a todo jugador le da orgullo, ya desde Argentina tengo contacto con el fisio de la Selección, siempre ha llegado la carta de bloqueo y pidiendo a Dios que algún día se de la oportunidad", añadió.

☕☀ “Esperando que se me pueda dar la oportunidad de la Selección Colombia” Willer Ditta, defensor de Cruz Azul.#PrimerToque pic.twitter.com/zeQWJeMaq9 — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 3, 2023



Noticia confirmada: Ditta está en la carpeta, en ese radar de 60 o 70 jugadores que Amaranto Perea contó que se manejaba de cara a cada competencia... Amaranto, quien dirigió a Ditta en Junior, quien lo conoce bien, quien es dueño de toda la admiración del joven zaguero. Si buscan centrales y además con potencia en el juego aéreo ofensivo, ahí está él.



¿Y la tentación d México? El propio jugador contó que la pregunta se la hicieron en una rueda de prensa pero que él explicó que no pensaba en la nacionalización, que acaba de llegar a México y que su sueño es la Selección Colombia, pero después en la prensa local la especulación se desató. Él, igual, fue claro desde el principio.



Hoy el defensor suena mucho más fuerte, después de una etapa muy complicada en Junior de Barranquilla: "la salida de Junior se tenía que dar en ese momento por el entorno, por cómo se dio todo, por mi fútbol, porque tenía que evolucionar. Salí con mucha tranquilidad y seguridad en crecer, en Argentina lo hice, es un fútbol muy competitivo, Argentina me cambió la vida, fue todo muy positivo y ahora muy contento en Cruz Azul, mi presente", contó.



"Pasé las buenas y las malas y eso me fortaleció mucho mentalmente, estuvo en una época en la que todo era color de rosa y luego la sufrimos, lo pasamos mal, el día a día era muy complicado. Llegué a Newell's muy maduro, me recibieron de una manera increíble, todo cambió para bien, pude sostener el rendimiento un año y medio", añadió.

​

​Así que si ahora se da su llamado no será una sorpresa: el cuerpo técnico lo sigue, está sano y un posible llamado lo encuentra en un momento profesional y personal ideal. Apunten ese nombre... puede ser...