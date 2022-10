Colombia vs Tanzania EN VIVO: por un sueño llamado semifinales

La Selección Colombia femenina Sub-17 jugará contra Tanzania en partido de los cuartos de final del Mundial de la categoría, buscando revalidar su buen rendimiento en fase de grupos. La clasificación a semifinales está latente.









Minuto 57: segundo cambio en Tanzania. Ingresa Aisha Mnunka por Veronica Mapunda



Minuto 54: primer cambio en Colombia. Ingresa Karla Viancha por la lesionada Linda Caicedo



Minuto 47: Colombia sigue dominando a Tanzania en la reanudación del partido. Linda Caicedo se queja y pide el cambio



COMIENZA SEGUNDO TIEMPO



Descanso: Colombia 3-0 Tanzania



TERMINA PRIMER TIEMPO

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™



Selección Colombia de Fútbol Femenina Sub 17, va ganando 3-0 a la Selección de Tanzania. pic.twitter.com/S7glJJtw05 — Randy Correa 📲 (@RandyCorreaVE) October 22, 2022

Yésica Muñoz pone a Colombia 2 - 0 frente a Tanzania#MundialSub17Femenino pic.twitter.com/nUZj01abts — No me sorprende (@OrlandoElFurio3) October 22, 2022

Golazo! Golazo! Linda Caicedo, la de siempre, anotó el primero de Colombia sobre Tanzania por los Cuartos de Final de la Copa Mundial Femenina Sub17. pic.twitter.com/oTT4AdiFf6 — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 22, 2022

Minuto 45: la juez adiciona 6 minutos más de juego en el primer tiempo



Minuto 44: Tanzania llegó por primera vez al arco de Colombia y Mnally estrelló el balón en el palo. El seleccionado cafetero se relajó



Minuto 37: tercer gol de Colombia, Gabriela Rodríguez anotó el 3-0 por vía de penalti



Minuto 35: primer cambio en Tanzania. Cambio de portera para el penalti e ingresa Husna Mtunda por Zulfa Makau



Minuto 32: VAR decidió que no es gol de Colombia porque antes había un posible penalti, por lo que la juez decidió finalmente remate desde los doce pasos



Minuto 31: el VAR revisa un gol de Colombia realizado por Yésica Muñoz



Minuto 30: Colombia sigue mostrando superioridad y se acerca con peligro al área de las africanas. Linda Caicedo sigue siendo la más explosiva en ataque



Minuto 22: tarjeta roja para Tanzania. Zainabu Ally fue con los taches a una jugadora colombiana y el VAR decidió que la africana salga del campo por jugada peligrosa



Minuto 17: Colombia aumenta su diferencia sobre Tanzania y anota el segundo gol para que Yésica Muñoz derrotara a la portera africana y huele a semifinales en India



Minuto 10: Colombia gana la posesión y se ve superior a Tanzania, siguen marcando diferencia en el arranque de partido



Minuto 3: Gol de Selección Colombia, Linda Caicedo, la mejor jugadora de Colombia abrió el marcador con una gran definición. 1-0.



Minuto 1: Colombia y Tanzania juegan frente a un torrencial aguacero en Goa



INICIA EL PARTIDO



5:55 a.m. Inician los actos protocolarios, Colombia y Tanzania ingresan oficialmente al campo de juego, se realizará el sorteo de saque



5:45 a.m. El seleccionado colombiano dirigido por Carlos Paniagua ya termina su calentamiento en Fatorda e ingresa al camerino para preparar la salida oficial de actos protocolarios



5:15 a.m. Colombia y Tanzania se encuentran en el estadio Fatorda en Goa preparando sus salidas en el campo de juego

🚨 TITULAR



Formación de la Selección Femenina Sub 17 para enfrentar a Tanzania 🇹🇿 por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/u8GE1Jcmd8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2022

5:00 a.m. Colombia definió nómina titular para enfrentar a Tanzania en las semifinales