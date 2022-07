Colombia, a fortalecer la pelota quieta y cuidar las bandas: claves

Brasil no es invencible, y menos este cambio generacional con el que ha querido contar Pia Sundhage que desde que tomó las riendas en 2019, seguro que no estaba preparada para salir de referentes como Marta Vieira, Formiga o Cristiane Rozeira. El momento llegó, pero como es característico en un país que vive y respira por el fútbol, tampoco fue difícil para la directora técnica sueca conseguir a las mejores piezas para afrontar un nuevo reto como la Copa América Femenina.

Como era de esperarse en 2018, consiguieron el título, precisamente, ganándole a Colombia en el último partido 3-0. Un Mundial en el que estuvieron con Jamaica, Australia e Italia, y lograron clasificar a los octavos de final en donde no pudieron contra Francia.



Un cambio generacional llegó con Beatriz Zaneratto y Debinha como líderes y estandartes en la ofensiva, que también estuvieron en la cita mundialista de 2019, además de una Adriana enamorada con el gol, y una Tamires que se adueña de la banda izquierda y es importante con llegadas al área rival y su gran capacidad de centro. A su vez, una sólida Angelina que sabe cuando debe parar a su rival, acompañada de Kerolin y Ary, esta última, que tiene mucha llegada al área del oponente.



Sin embargo, tiene más virtudes Brasil que debilidades, eso está más que claro. Ha arrollado a la mayoría de sus contrincantes, pero también ha mostrado falencias. Unas que Colombia podría aprovechar para destronar a las brasileñas. Aunque es una amenaza por las bandas, ajustar bien la zona defensiva por los costados será importante para ahí empezar los contragolpes que romperán las líneas por las bandas, y pueden ser importantes opciones para atacar.



En las semifinales, se esperaba esa Brasil avasallante que saliera a vencer a Paraguay y quedarse con el todo. Aunque las superaron 2-0, Lorena, guardameta de las ‘Canarinhas’ tuvo que atajar en varios instantes salvando el peligro que las guaraníes mostraban. Lo que más le duele a las dirigidas por Pia Sundhage es defender la pelota quieta. Las pusieron en aprietos en varios instantes ganando por lo alto e inquietando a Lorena.



Colombia con Manuela Vanegas, Jorelyn Carabalí, Mayra Ramírez y Daniela Arias como principales referentes en el balón quieto pueden causarle estragos, además del gran manejo que le puede dar Leicy Santos y Catalina Usme a cada tiro libre o tiro de esquina. Por esta razón, cuando se ve a un rival tan superior como se entiende que es Brasil, hay que crear infracciones cercanas al área rival.



La buena pegada de Catalina Usme, Leicy Santos, y el juego asociativo con Mayra Ramírez y Linda Caicedo, sumado a la velocidad de la jugadora del Deportivo Cali, también pueden ser opciones para romper las líneas de Brasil y descontrolar la defensa. Ese desequilibrio que Linda pueda hacer será fundamental.



A Brasil le dolió jugar contra Paraguay que le hizo un partido digno pese a la derrota, y en la fase de grupos, pese al 3-0 que le propinaron a Uruguay, las charrúas, fieles a esa garra con la que siempre encaran cada juego, lograron acercarse y hasta rematar al arco que el vertical salvó cuando Lorena estaba vencida. Las brasileñas no son invencibles y hay quienes pueden pararla.



En cuanto al planteamiento, mucho se ha hablado de que Nelson Abadía debería alinear una línea de cinco en defensa, pero realmente sería contraproducente limitar las virtudes que Colombia tiene en ataque para defenderse y resignarse a atacar. Replantear una formación con cinco zagueras sería entrar al encuentro con miedo, y la mejor manera de respetar al rival, es continuar con el modelo que ha servido.



Lo otro, todo indica que Nelson Abadía no jugará con Daniela Montoya, porque intuye que no está al 100%, sin embargo, prescindir en un partido clave de Montoya sería un error. Es la capitana, es quien maneja la medular, da el primer pase y hace jugar a la Selección Colombia. El combinado nacional la necesitará sea como sea, esté como esté.



Es difícil, pero con inteligencia, cuidado por las bandas por las subidas de Tamires y Antonia, además de mejorar en embocarla, que ha sido el gran problema de la Selección Colombia que peca de poca contundencia, y ver en la pelota quieta una vía, el combinado nacional podrá demostrar que ese coco duro de vencer como Brasil no es invencible ni en Sudamérica ni en el mundo.