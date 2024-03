Colombia, con el objetivo de continuar invicto frente a Rumania

La Selección Colombia se enfrenta a Rumania en el cierre de la fecha FIFA de marzo y el equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega motivado para este encuentro tras acumular un invicto de 17 partidos desde su llegada.



Tras la victoria contra España en la que generó mucho eco, Colombia espera derribar una vez más a una selección europea, que también viene invicta, pues acumulan 12 juegos sin caer, aunque contra Irlanda del Norte tuvieron que trabajar más de la cuenta para poder empatar.



En busca de visualizar más jugadores y sacar después un balance más general de cara a los partidos de la Copa América, Néstor Lorenzo ha ensayado a algunos jugadores en varios entrenamientos y todo parece indicar que Colombia saldrá con otros nombres, aunque se espera no se revuelque mucho la nómina.



Las dudas radican más que todo en la zona media hacia adelante, pues no se sabe Luis Díaz sea de la partida tras su exigente partido en Londres. Además, también podría aparecer Yaser Asprilla, Juan Fernando Quintero y Carlos Gómez, quienes serían opción, así que esa parte tendría un buen movimiento.





Otras de las novedades que podría plantear Lorenzo es probar a David Ospina, Gabriel Fuentes y Yerson Mosquera en zona defensiva, así como en el mediocampo, en el que aparecerían Richard Ríos y Jefferson Lerma, aunque en esta posición es duda si entre Juan Camilo Portilla, otro de los que buscan probar.



De igual manera, Rumania también anunció algunos cambios con respecto al partido contra Irlanda, aunque no se conocen nombres exactos, pero todo indica que el técnico Edward Iordanescu utilice algunos que no iniciaron en el anterior amistoso.



Alineación probable Colombia:

David Ospina; Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Gabriel Fuentes; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Yaser Asprilla, Juan Fernando Quintero, Carlos Gómez y Mateo Cassierra.



Colombia vs Rumania

Fecha: martes 26 de marzo

Estadio: Cívitas Metropolitano de Madrid, España,

Hora colombiana: 2:30 p.m.

TV: Canal Caracol y RCN TV

Transmisión online: www.futbolred.com