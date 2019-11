Sin Falcao ni Duván, ¿es la hora de Morelos como ‘9’ de la selección?

Todo está dado para que Alfredo José Morelos se destaque con la Selección Colombia. Ante las lesiones que alejan temporalmente a Falcao García, máximo goleador del equipo ‘tricolor’ y a Duván Zapata, quien se había ganado la confianza y la titular en el equipo de Carlos Queiroz, el delantero nacido en Cereté tiene una posibilidad de oro para mostrarse ante el seleccionador portugués, ratificando el gran momento que vive con el Rangers de Escocia, con que el que está en racha y anotó seis goles en cuatro partidos.

Es la tercera convocatoria que recibe Morelos del técnico Carlos Queiroz. Estuvo en la primera que hizo el técnico portugués para los amistosos contra Japón y Corea del Sur, en la que jugó tres minutos contra el equipo nipón y fue titular contra Corea, pero solo jugó los primeros 45 minutos.



Después de eso la imagen de Morelos se opacó ante el técnico nacional por las reiteradas expulsiones con su club, que no le permitieron jugar mucho y que incluso pusieron al manager Steven Gerrard en la incómoda situación de buscarle salida a otro club. Todo eso le significó quedarse afuera de la convocatoria para la Copa América de Brasil.



Morelos sabía que debía trabajar fuerte y concentrarse en lo suyo (hacer goles y bajarle a las revoluciones) si quería regresar a la selección y así lo ha hecho: su comienzo de temporada con el Rangers ha sido el mejor de su carrera deportiva, con 22 goles en 26 partidos: nueve en liga, 11 en la Europa League (contando fases previas) y dos en Copa de Liga. Lo mejor de todo es que no ha sido expulsado y solo ha visto una vez la tarjeta amarilla.



Todo eso le hizo merecedor a un nuevo llamado a la selección: para los amistosos contra Chile y Argelia, en los que también tuvo minutos: en el primero tuvo que reemplazar a Duván Zapata, quien se lesionó a los 23 minutos. Contra los argelinos fue titular y sustituido a los 70 minutos por Andrés Ibargüen.

Morelos tiene un reto personal en esta convocatoria



“En la selección he estado muy tranquilo, pude jugar contra Chile y Argelia. He venido cogiendo confianza, estando ahí preparado para cuando me toque jugar. Hay que hacer las cosas con tranquilidad. Pronto llegará el gol con la selección”, señaló Morelos, quien todavía no ha podido celebrar goles con la ‘Tricolor’.



“Mucha responsabilidad, ahora me toca asumir las cosas de la mejor manera. Si me toca jugar, aportarle lo mejor a la selección y sudar esa camiseta”, dijo Morelos a su llegada a la concentración en Miami.



Morelos reconoció que ha venido mejorando: “Se han cambiado muchos aspectos futbolísticos, se han mejorado muchas cosas y ahora quiero aportar mis goles… Espero anotar con la selección en esos dos partidos, esperemos que se den las oportunidades, que Dios me permita marcar y ese será un premio para mi muy grande”, dijo el atacante de 23 años.

"Con muchas ansias de hacer goles con la Selección, me caracterizo por estar como 9", Alfredo Morelos, quien llega a la Tricolor en racha goleadora con su club, Rangers de Escocia.



Todo el cubrimiento de la Selección en #ScoreMundial pic.twitter.com/B12YXIY20Q — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2019

El aporte de Gerrard para ese cambio



El técnico del Rangers, Steven Gerrard ha tenido ante todo mucha paciencia, frente al fuerte temperamento de Morelos, lo que le costó recibir fuertes críticas de la prensa y de la afición al colombiano en la temporada pasada.



Gerrard encontró en el delantero inglés Jermain Defoe una herramienta clave para mejorar el rendimiento de Morelos: por un lado, con el aporte que le hace con su vasta experiencia y por el otro, con un competidor fuerte por el puesto. De hecho, en esta temporada Defoe lleva 10 goles en la Liga Premier de Escocia.



Esta ha sido clave para el técnico inglés, quien se ha mostrado muy satisfecho con el cambio de actitud dentro y fuera del campo de Morelos.



“Estamos mucho mejor que la temporada pasada y ha sido gracias a que tenemos dos delanteros centrales que se están muy agudos y que siempre son una gran amenaza. Son felices y disfrutan de su fútbol”, dijo Gerrard recientemente a la prensa escocesa.

⚽ Top Scorers in the SPFL ⚽



17 Lawrence Shankland

11 David Goodwillie

10 Jermain Defoe, Shane Sutherland

9 Alfredo Morelos, Mitch Megginson

8 Alan Forrest, Odsonne Edouard

7 Sam Cosgrove — Morgaro Gomis Ballon d'Or (@CunningColin) November 13, 2019



“Ambos están motivados por la idea de que ambos pueden convertirse en héroes en los Rangers si continúan disparando al equipo hacia el éxito. Se llevan muy bien dentro y fuera del campo”, agregó Gerrard.



El técnico del Rangers destacó que ahora Morelos está más abierto a relacionarse con sus compañeros y en eso Defoe ha sido vital: “Ha salido más de su caparazón, se está relacionando mejor con otras personas y Jermain aparece aquí como un gran apoyo para Alfredo", concluyó.



En Rangers están felices con Morelos e incluso recientemente el director deportivo del club de Ibrox, Ross Wilson dijo en una entrevista que el atacante colombiano tiene las condiciones para triunfar en cualquier liga del mundo.



