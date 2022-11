Colombia vs Paraguay, a pasar el trago amargo de Qatar con un amistoso

En Fort Lauderdale se disputará este sábado el tercer amistoso en la era Néstor Lorenzo con Selección Colombia. El nuevo reto de la tricolor será ante Paraguay y lo hará después de un estreno victorioso ante Guatemala y México, en septiembre.



A un día del inicio del Mundial de Qatar, este no deja de ser un duelo resistido y criticado por los aficionados. Los que sí ven el lado positivo son Lorenzo y Guillermo Barros Schelotto, quienes tienen al frente una oportunidad para consolidar su proyecto de cara al próximo clasificatorio.



Pese a ello, Colombia-Paraguay no deja de ser un amistoso con sabor amargo por la pasada Eliminatoria Sudamericana. Ambos seleccionados tendrán que conformarse con ver el Mundial de Qatar por televisión.

La última vez que Colombia y Paraguay se vieron las caras fue en noviembre de 2021 por la Eliminatoria Sudamericana, sellando un 0-0 en el Metropolitano de Barranquilla. En Asunción habían igualado 1-1.



De hecho, la última vez que la tricolor superó a la albirroja fue en la Copa América de Brasil 2019, cuando se impuso con gol de Gustavo Cuéllar. Por Eliminatoria, no lo consigue desde octubre de 2016, por la Eliminatoria a Rusia 2018. En aquella visita a territorio paraguayo, Colombia se impuso con agónico tanto de Edwin Cardona.



Esta vez, el seleccionado guaraní no contará con jugadores claves. Miguel Almirón se bajó del bus por lesión y Fabián Valbuena viene de ver la roja ante Perú, en el amistoso de mitad de semana en Lima. Otros que no viajaron a Estados Unidos por un tema de visado son Blas Riveros y Julio Enciso.



En Selección Colombia están motivados



Entre marzo y junio empezará a rodar el balón por la Eliminatoria al Mundial de 2026, pero desde ya las que no pudieron asistir a Qatar planifican el próximo clasificatorio. Colombia es una de ellas. Falcao García y Néstor Lorenzo se mostraron confiados en iniciar con pie derecho.



Falcao se refirió a la nueva sangre en la Selección Colombia: "vienen jugadores con una gran capacidad y con mucho talento; necesitamos que sigan creciendo. La ambición los llevará a destacar en el fútbol internacional. Yo trato de transmitirles la ética y el respeto por esta profesión, pero sobre todo dar el máximo en los entrenamientos y los partidos".



Por otro lado, el técnico argentino afirmó que "todo proceso tiene aciertos y errores, pero yo no voy a juzgar procesos anteriores. Voy a apuntar a tener un equipo protagonista y que no tengamos que llegar a la última fecha sufriendo. Estoy contento de tener jóvenes porque dan alternativas y estamos armando algo lindo con los jóvenes y los jugadores de experiencia".



Colombia vs Paraguay

Día: Sábado, 19 de noviembre

Hora: 8:00 pm

Estadio DRV PNK de Fort Lauderdale



Posibles alineaciones

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Frank Fabra; Eduard Atuesta, Jefferson Lerma; Rafael Santos Borré, James Rodríguez, Jhon Arias; Falcao García.



Paraguay: Juan Espínola; Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Iván Ramírez, Bruno Valdéz; Mathías Villasanti, Richard Ortiz, Lorenzo Melgarejo, Jesús Medina; Derlis González, Sebastián Ferreira.