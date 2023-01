Monsalve resolvió la crisis: 1x1 de Colombia en debut en Sudamericano

Colombia empató 1-1 contra Paraguay, resultado que no era el ideal pero que pudo ser peor, especialmente por el pobre primer tiempo en el debut en el Sudamericano Sub 20. Un cambio desatoró al equipo en Cali, que pudo ganar y sacó figura al arquero rival. Así jugaron los hombres de Cárdenas, 1x1:

Luis Marquines-6

Primer tiempo de contrastes, con un buen inicio pero salidas erráticas después; en el segundo episodio mejoró y ya no le llegaron tanto los rivales.



Daniel Pedrozo-6

Lento en el regreso, pero también sacrificado por sus volantes al arranque; buen segundo tiempo, sumándose al ataque



Kevin Mantilla-6

Otro que pagó caro el mal arranque de los suyos pero mejoró para el cierre



Edier Ocampo-6

El único que supo abrir el campo y no falló el pase en el primer tiempo; para el complemento le dieron un socio, Monsalve, y fue de los mejores del campo



Andrés Salazar-5

Prácticamente inadvertido en los primeros 45 minutos



Jhojan Torres-5

Le pesó mucho una amarilla justa y lo condicionó en el resto de la primera etapa, en la que hasta salvó la roja. Fue reemplazado en el descanso.



Gustavo Puerta-5

Tuvo la mala fortuna de una mano que solo el árbitro Tejera vio como penalti y luego, aunque tuvo carácter para no dejarse caer, le faltó precisión en el pase



Alexis Castillo Manyoma-5

Un tiro que evitó el portero y otro desviado en un partido en el que solo él remató en el inicio pero sin peligro real; para el complemento mejoró pero no pudo entrar bien en el circuito con Monsalve y fue reemplazado



Daniel Luna-6

Mejor actitud que sus compañeros de ataque pero muchísima imprecisión en la primera etapa; por fortuna en el complemento tuvo un socio como Monsalve y definió bien para el 1-1 parcial



Juan David Fuentes-5

Poco aporte y claridad para sacar al equipo



Ricardo Caraballo-5

Muy retrasado por la falta de colaboración de su equipo y además, cuando le llegó alguna pelota, decidió mal. Con socios tuvo mejor comportamiento, pero no tuvo opciones de cara a puerta



Miguel Monsalve-7

Minuto 45, reemplazó a

En la primera acción que tuvo ya hizo diferencia: asistencia a Luna en pase sutil para empate parcial 1-1; tuvo el segundo gol en lindo remate que le neg´el portero



Juan Castilla-6

Minuto 45, reemplazó a Fuentes

Aportó equilibrio en el medio campo



Jorge Hurtado-6

Minuto 66, reemplazó a Castillo

Ganó los duelos y le dio seguridad al equipo para animarse a salir



Óscar Cortés-6

Minuto 66, reemplazó a Luna

Animó la tribuna con algún lujo en la salida sobre los 80 y tuvo el segundo a los 83 en remate que exigió al arquero