Colombia no pudo con México en tercer lugar del M. Revello: revívalo

La Selección Colombia Sub 20 busca salvar el honor en el amistoso Maurice Revello, enfrentando a México por el tercer lugar. Los penaltis impidieron la clasificación a la final.

FINAL DEL PARTIDO. Buen triunfo de México 2-0 contra Colombia, que acabó sin opciones, ideas ni goles y además con nueve jugadores por dos expulsiones



Minuto 83- Saldo: amarillas para Martínez, Cabezas y el mexicano Herrera



Minuto 82- Agarrón en la cancha, golpes y empujones y hasta los entrenadores tienen que entrar a calmar los ánimos



Minuto 81- ¡Tarjeta roja! Expulsado Puerta en Colombia por falta a último hombre en rápida salida de los mexicanos. Justa y ahora se termina el juego con 9



Minuto 80- Se salva Colombia, remate al palo tras error en la salida



Minuto 77- ¡Tarjeta roja! Cabezas, expulsado por dura entrada a Naveda. Duró solo 21 minutos en la cancha. Con diez termina Colombia



Minuto 72- Cambio en Colombia: Zuleta por Almanza



Minuto 70- Nula reacción de Colombia, los cambios no cambiar en panorama y la falta de ideas vuelve a ser el lunar



Minuto 60- ¡Goooolllll de México!!! Tremendo contragolpe, pase del goleador Muñoz a Álvarez y zurdazo cruzado al que no llega el portero. Cae Colombia 2-0



Minuto 57- Remate de media distancia de Almanza que por poco sorprende al arquero... por ahí tiene Colombia una alternativa



Minuto 55- Más cambios en Colombia: salen Ángel y Castillo y llegan Luna y Cabezas



Minuto 52- Buena salida de Colombia, Manyoma saca al arquero pero no encuentra a ningún compañero en el centro atrás



Minuto 49- Se salva Colombia, buen intento de Álvarez



Minuto 47- Colombia busca pero de nuevo México luce más punzante. Cárdenas hace doble cambio: Sevillano y García reemplazan a Pedrozo y Valencia



SE JUEGA SEGUNDO TIEMPO



TERMINA PRIMER TIEMPO. Colombia paga sus fallas defensivas contra un México que tiene la contundencia que le falta a su oponente. ¿El balón para qué? Mucho por corregir de parte de Cárdenas



Minuto 39- Intento de Colombia: entre Almanza y Valencia tejen una llegada con peligro... por fin



Minuto 34- Herrera supera fácilmente la marca y suelta un remate que controla bien el arquero Marquinez



Minuto 33- Amarilla al mexicano Naveda por falta a Manyoma



Minuto 31- Pausa para hidratación



Minuto 25- Primera amarilla para Colombia: Pedrozo, por dura falta y errática reacción



Minuto 23- Centro de Cabezas al que no llega Castillo Manyoma



Minuto 20- La pierna salvadora del portero salva a Colombia del segundo gol, buen intento de Castillo



Minuto 19- Colombia no es punzante en la salida mientras su oponente tiene más claro qué hacer con la pelota cuando la recupera



Minuto 15- ¡Goooooooolllll de México!!! Santiago Muñoz aparece sin marca en el cobro del tiro de esquina y castiga a una defensa mal posicionada y un arquero al que lo sobra la pelota en la salida



Minuto 12- Primera aproximación de México, remate apenas por arriba de Álvarez



Minuto 9- Desviado el cabezazo de Ángel en el tiro de esquina que él mismo fabricaba tras un tiro libre



Minuto 6- Salva Pedrozo en un el buen juego aéreo de los mexicanos



Minuto 5- Buena asociación de Manyoma y Ángel pero falla este último entrando al área. Colombia es el que propone contra un rival replegado



RUEDA LA PELOTA



El duelo comienza a las 7:30 a.m. hora colombiana, en el Stade d'Honneur Marcel Roustan.



El equipo nacional tendrá varias novedades para darles competencia a todos los jugadores de la nómina en el torneo francés. Este es el equipo titular para este domingo:

Estas son las alineaciones confirmadas:

El ánimo en la selección colombiana es el mejor y la idea es darle un buen cierre a un torneo en el que se fue de menos a más y se perdió el cupo a la final contra Venezuela en una definición desde los 11 pasos en la que se fallaron dos cobros. A segunda hora, los verdugos del equipo de Cárdenas deciden el título con Francia.