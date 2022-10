Colombia quiere hacer historia: a clasificarse ante México en Mundial

Este martes a las 6:00 am (hora colombiana), la Selección Colombia Femenina Sub-17 que dirige Carlos Paniagua, buscará su tiquete a los cuartos de final del Mundial que se cumple en India. En su quinta participación mundialista, las colombianas buscarán avanzar de fase por primera vez.



El reto será nada más y nada menos que frente a México, un viejo rival en esta competencia, pues ya se enfrentaron en el Mundial de 2014. Hay una "espinita" guardada, que como pasó ante China, buscarán sacarse esta vez.



Colombia viene de vencer a China y tras la victoria de México ante España, todo en el Grupo C se emparejó. Será una jornada para "alquilar balcón".

Este lunes que el equipo nacional realizó su sesión de entrenamiento en el estadio de Goa, donde ultimó detalles antes de enfrentar a México, en esta última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-17. El técnico Paniagua aprovechó para ajustar algunos movimientos tácticos en ataque y defensa, conociendo ya la propuesta de la 'Tri'.



Justamente, México venció a España en la jornada anterior, por 2-1 con goles de Maribel Flores y Angelique Saldívar. Un resultado que ajustó la tabla y que tendrá a las cuatro selecciones con la posibilidad de clasificar a cuartos. Colombia, que superó 2-0 a China, con doblete de Linda Caicedo, es líder del Grupo C por diferencia de gol (+1). Depende de sí para avanzar de ronda.



México ya amargó a Colombia en un mundial de esta categoría, se dio en Costa Rica 2014. En aquella oportunidad, se enfrentaron en el Grupo D y en la primera jornada, las mexicanas golearon 4-0. Esta vez las cosas serán a otro precio. Así como lo hicieron ante China, con la que ya habían caído en un Mundial anterior, la tricolor saldrá a devolverle atenciones a su similar mexicano.



Colombia vs México

Fecha 3 en Grupo C

Día: Martes, 18 de octubre

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Fatorda, Margao

TV: Caracol / DirecTv

Online: Futbolred.com



Alineación probable en Colombia

Luisa Agudelo; Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Cristina Motta, Camila Correa; Mary José Álvarez, Juana Ortegón, Gabriela Rodríguez, Laura Garavito; Yesica Muñoz, Linda Caicedo.