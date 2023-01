Colombia, sacrificio en sus líneas y poca definición: análisis

Primer amistoso del 2023 para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia y nuevo marcador positivo en la era del estratega argentino en el combinado nacional. En un encuentro que no hizo parte de la fecha FIFA, los convocados y las opciones que tuvo Lorenzo y Amaranto Perea fueron jugadores del rentado local colombiano, de la liga de Estados Unidos para enfrentar justamente a ese rival estadounidense, además de uno que otro futbolista de Argentina y de Turquía como Jorman Campuzano y Alexis Pérez.



La medular se llevó gran parte de los créditos de sostener el empate sin goles con el que finalizó el encuentro y ante la poca participación de los delanteros la zaga defensiva tuvo la más clara con una subida de Frank Fabra. Cristian Arango, Juan Camilo Hernández y Diego Valoyes fallaron.

Colombia fue uno en defensa y otro en la creación en la que, sin tener a un Daniel Cataño dentro del campo de juego, le tocó a Dylan Borrero esa misión de llevar la pelota a los delanteros los cuales no pesaron. Los intentos de Dylan fueron nulos y el armar el juego fue un componente que careció bastante en la selección colombiana. El semblante es que solo se salvaron algunos convocados que estaban haciendo su debut, y Frank Fabra que siempre cumple, esta vez como capitán.



Difícil para Lorenzo el arco: con un David Ospina que la tiene complicada para regresar para el debut en las Eliminatorias, el camino le queda a Camilo Vargas con mayor experiencia dentro de la Selección Colombia, o posiblemente un Álvaro Montero. El guardameta guajiro cumplió y lo hizo bastante bien en el amistoso contra Estados Unidos. Atajó dos remates, un mano a mano con el cuerpo y una a mano cambiada, un candado para quedarse con el empate final. Será sin duda alguna, uno de los convocados para lo que viene, con la necesidad de mejorar su juego con los pies.



La defensa dejó cosas buenas: toda la zaga defensiva estuvo atenta, aunque por la banda izquierda de Estados Unidos, derecha para defender por parte de Colombia, Andrés Llinás y Juan David Mosquera se vieron envueltos en un problema con Matthew Hoppe. Les ganaron la espalda fácil y pusieron en problemas a Álvaro Montero. Alexis Pérez sacó al equipo adelante, mientras que Llinás se resguardó más y apareció en momentos definitivos para salvar milagrosamente la apertura en el marcador de Estados Unidos. Frank Fabra respondió bien ofensivamente y lideró como capitán a la Selección Colombia. Por derecha, Mosquera poco subió y estuvo atento a marcar y defender a la altura. Pérez se lo pondrá difícil a Lorenzo que podrá incluirlo en sus próximas convocatorias.

La medular, lo más destacable: el regreso de Jorman Campuzano fue muy positivo para la Selección Colombia y sin duda alguna, será una de las importantes opciones que tendrá Néstor Lorenzo para lo que se viene en las Eliminatorias y demás torneos. Campuzano fue vital en la recuperación, y de acuerdo con Sofascore, fue el mejor de la cancha para los colombianos. Disputó los 90 minutos, realizó cuatro quites, 13 recuperaciones, ganó 13 duelos de 18 posibles y tuvo un porcentaje de pases exitosos del 85% con 46 completados de 54 intentados. Fue de lo mejor para resguardar los ceros.



Sumado al buen nivel de Jorman Campuzano, también se destacó el debut y la presencia del joven, Yílmar Velásquez. El campeón con Pereira estuvo sintonizado con el juego desde el primer minuto con la presión alta que le jugó una mala pasada después de un buen quite, cometió una infracción que significó la primera amarilla a los cuatro minutos, pero la supo mantener a lo largo de los 82 minutos que jugó. Fue el responsable de cortar juego y llevar el balón al ataque con dos pases claves, recuperó once balones, ganó siete duelos de 13 posibles y tuvo una precisión de pases del 79%.



Poca pegada arriba: Colombia sí tuvo oportunidades en los 90 minutos, pero los impactos y los remates casi nunca llegaron a puerta estadounidense. Muchos de ellos fueron rechazados por la zaga defensiva norteamericana. Cristian Arango, Juan Camilo Hernández y Diego Valoyes estuvieron en sintonía, pero en una de querer comerse la cancha, sin pensar en el compañerismo y con las ansias de poder marcar un gol como fuera. La definición no estuvo presente, pues los disparos se perdieron por arriba, por un costado y hasta a un lateral como Frank Fabra le tocó echarse el equipo al hombro con su velocidad arrancando desde la izquierda y sumándose por el centro para definir apenas desviado. Conclusión en esta fecha amistosa: no hubo fortuna en la delantera.