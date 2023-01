La medular, lo más destacado: el 1x1 de Colombia vs Estados Unidos

La Selección Colombia de Mayores mantuvo el invicto con Néstor Lorenzo en el combinado nacional. Invicto está el director técnico argentino que tuvo un impecable camino por el 2022 con tres triunfos, y disputaba su cuarto encuentro como seleccionador, y afortunadamente, aunque no tuvo anotaciones y culminó en un empate sin goles en Carson, California contra Estados Unidos.



Los puntos más altos en el empate sin goles fueron Álvaro Montero que disputó solo la primera parte, pero atajó lo que tuvo, Yílmar Velásquez, un motorcito en el mediocampo, y pese a su juventud, demostró seguridad en marca y acompañando al ataque, además de Jorman Campuzano, un líder en la medular junto con la juventud de Velásquez.

Así las cosas, estas fueron las calificaciones para los jugadores que actuaron en el amistoso contra Estados Unidos:



Álvaro Montero - 7: el arquero guajiro de Millonarios tuvo una destacada participación en donde le tocó lidiar con un Matthew Hoppe atrevido por la banda izquierda. Fue exigido con varios mano a manos y respondió a la altura para seguir estando en las convocatorias de Néstor Lorenzo. Jugó solo el primer tiempo. Arriesgó en las salidas juntándose con sus zagueros, pero más allá de un flojo juego de pies, respondió notablemente.



Juan David Mosquera - 5: debutó con la Selección Colombia por lo hecho en Portland Timbers. El lateral estuvo atento en las marcas, defensivamente ganó duelos importantes y cortó el juego de Estados Unidos, intentó no salir mucho de su propio campo, a diferencia de su compañero Frank Fabra que hizo los recorridos por la izquierda.



Andrés Llinás - 6: estuvo atento en varios cierres, y fue vital para dejar el empate en ceros cuando Aaronson tuvo la más clara en la primera parte. Milagrosamente apareció para desviar ese remate además de otro. Estuvo más pendiente de la marca que dar salida a diferencia de su compañero de zaga Alexis Pérez. Cumplió su partido.



Alexis Pérez - 7: de los más destacados durante todo el partido. Demostró su liderazgo con experiencia en la zaga defensiva y buscó pelotazos adelante para asociarse con sus delanteros y volantes. En uno buscó largo a Cristian Arango pero estaba en fuera de juego. Estuvo acertado en los robos, lideró los ataques desde la defensa para adelante y se lo pondrá difícil a Néstor Lorenzo para las siguientes convocatorias como una de las opciones.



Frank Fabra - 6: estuvo a la altura como el capitán de la Selección Colombia y le dio mucha salida por la banda izquierda al combinado nacional. Su liderazgo permitió hacer las corridas acompañadas del juego colectivo con volantes y delanteros, tuvo buen retroceso para marcar y tuvo la más clara de los colombianos volcándose con velocidad al ataque pasando de la izquierda al centro y definiendo desviado.

Jorman Campuzano - 7: regresó a la Selección Colombia con rendimiento en Turquía y descrestó jugando los 90 minutos como el líder del mediocampo. Fue vital en la recuperación al igual que su compañero Yílmar Velásquez. Se complementaron muy bien con sacrificio para asistir a la parte de arriba. Estuvo más pendiente de la marca que del ataque, pero impulsó a sus compañeros adelante.



Yílmar Velásquez - 7: tal vez la revelación en este amistoso que puso Néstor Lorenzo en sintonía. El campeón con el Deportivo Pereira estuvo a la altura con un juego más que atractivo. Desde el primer segundo estuvo atento a presionar con su velocidad para cortar las salidas de Estados Unidos. Cortó bien en la primera, siguió el camino de la pelota y se ganó una amarilla a los cuatro minutos. La supo aguantar bien, aunque cometió una que otra infracción producto de la presión.



Dylan Borrero - 6: opiniones divididas el debut del jugador del New England Revolution. Dylan dejó destellos de calidad que poco sirvieron, solo con unos remates lejanos que pasaron apenas desviados, y como si fuera poco, dejó grandes pisadas de balón para deleitar en su primer partido con la Selección Colombia de Mayores.



Diego Valoyes - 5: aunque quiso entrar en sintonía con su velocidad por la banda derecha, lució individualista con ese componente. No soltó mucho la pelota en un momento en el que pudo romper el marcador y prefirió rematar a las manos de Sean Johnson. Se cambió de banda a la izquierda donde le pegaron más de la cuenta y estuvo en varios momentos afectado en el terreno de juego que tal vez no permitió que fluyera o tuviera su mejor versión.



Juan Camilo Hernández - 5: no tuvo ninguna acción clara, al igual que Diego Valoyes y Cristian Arango se le notó acelerado y ansioso por marcar. Solo tuvo un disparo que se desvió en un zaguero. De los puntos más flojos, y no pesó en su regreso al combinado nacional que tanto pidió el volver.



Cristian Arango - 5: la parte delantera no estuvo en sintonía como se esperaba. Los ojos estaban puestos en el 'Chicho', pero el delantero que conoce bien esa cancha del Dignity Health Sports Park estuvo con muchas ansias por marcar y demostrar su potencial que tanto venían pidiendo su convocatoria.



Cambios:



José Luis Chunga - 4: lo exigieron poco, y no tuvo muchas oportunidades para destacarse. Ingresó en el segundo tiempo y poco o nada hizo.



Diber Cambindo - 4: el delantero entró en el segundo tiempo al mismo tiempo que Chunga, y aunque tuvo solo un remate, no pudo inquietar mucho el pórtico de Estados Unidos.



Daniel Ruiz - 3: no tuvo mucha oportunidad de tocar la pelota, y tuvo varias acciones en las que lo buscaron con dureza que preocupó bastante. Estuvo por la banda izquierda pero no pesó.



Santiago Moreno - 3: 23 minutos en cancha donde trató de darle frescura al ataque, un ataque que en la primera parte no estuvo tan sintonizada. Tuvo un disparo que pegó en un rival.



Kevin Castaño: jugó ocho minutos y poco protagonismo pudo tener en el poco tiempo.