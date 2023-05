Colombia se ilusiona: Eslovaquia trae grato recuerdo en Mundial Sub-20

La Selección Colombia que dirige Héctor Cárdenas llega invicta a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Argentina. Este miércoles, a las 12:30 pm (hora colombiana), se medirá a una selección europea que curiosamente tuvo su primera participación en 2003, la que ha sido hasta ahora la mejor participación de la tricolor en un evento de esta categoría.



El equipo cafetero llega a esta fase definitiva siendo primero del grupo C y apuntándose como una de las favoritas para instalarse en instancias finales del campeonato juvenil. Colombia superó en su estreno a Israel (2-1), luego a Japón (2-1) y dividió honores con Nigeria (1-1). Su rival, entre tanto, goleó en su debut y cayó en las otras dos jornadas.



Eslovaquia avanzó a octavos de final como una de las mejores terceras por detrás de Nueva Zelanda y Nigeria. La abultada victoria 4-0 ante Fiyi le bastó para meterse en esta instancia. Después de eso, los eslovacos cayeron 2-1 con Ecuador y 2-0 frente a Estados Unidos.



Después de 20 años de haber firmado su primera participación en un Mundial Sub-20, Eslovaquia volvió a darse cita, esta vez en Argentina. En aquella ocasión avanzó hasta octavos donde lo eliminó Brasil (2-1), selección que terminaría como campeona en el torneo que se disputó en Emiratos Árabes.



Una cita que trae recuerdos



Colombia está disputando su undécimo mundial en esta categoría. Con Reinaldo Rueda como técnico, en 2003, alcanzó podio tras superar a Argentina en la disputa por el tercer lugar. Esa fue la única vez que logró meterse entre los cuatro mejores del mundo.



La tricolor ha disputado la fase octavos de final en tres oportunidades (este miércoles será la cuarta vez) y llegó hasta los cuartos de final en cuatro ocasiones. Solo en dos ediciones del Mundial quedó eliminada en fase de grupos.



Y aunque el colombiano no suele creer mucho en cábalas ni tiene tantas supersticiones como en Argentina, el dato de Eslovaquia en 2003 ilusiona. No solo por el recuerdo de ese tercer lugar en esa edición del Mundial sino también porque quien lo eliminó terminó con el título en su poder. ¿Se repetirá la historia?



El dato



Máté Szolgai, volante del eslovaco Samorin -equipo de segunda división- es el jugador a referenciar en el seleccionado rival. Marcó en la victoria 4-0 ante Fiji y repitió anotación ante Ecuador. Es un jugador que se ubica por sector izquierdo y sale muy bien por banda.



En lo que respecta a Colombia, Óscar Cortés también llega con dos goles (le anotó a Israel y Senegal). Otros jugadores de destacada actuación y que han celebrado goles en este Mundial son Gustavo Puerta, Yaser Asprilla y Tomas Ángel.



Lo último de la tricolor



Colombia llega con los registros a su favor pero sabe bien que no podrá confiarse de su rival. Están mentalizados en tres finales (octavos, cuartos, semifinal) para poder llegar a la que sí entrega título el 11 de junio.



En San Juan, donde jugará este miércoles, el equipo de Cárdenas tuvo doble sesión el lunes, con recuperación en la mañana y trabajo de campo en el estadio Bicentenario. Este martes, con el equipo completo y a plenitud, se entrenó en la cancha del Club San Martín. Todo el grupo está a disposición para este duelo de octavos.



Colombia vs Eslovaquia

Octavos de final - Mundial Sub 20

Día: Miércoles, 31 de mayo

Hora: 12:30 pm

Estadio: Bicentenario

Árbitro: Mohamed Al Hoish

TV: Caracol TV / DSports



Posibles alineaciones

​

Colombia: Luis Marquínez; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Johan Torres, Daniel Luna; Óscar Cortés, Yaser Asprilla y Jorge Cabezas.



Eslovaquia: Adam Hrdina; Samuel Kopásek, Dávid Ovsonka, Sebastian Kosa, Nicolas Sikula; Dominik Snajder, Maté Szolgai; Adam Gazi, Mário Sauer, Leo Sauer; Adam Griger.