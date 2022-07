Colombia 2-1 Ecuador, véalo EN VIVO: partidazo que no se puede perder

Después de superar a Paraguay y Bolivia en las dos primeras jornadas, y descansar en la fecha anterior, la Selección Colombia está preparada para afrontar la recta final de la fase de grupos y su reto de este domingo es Ecuador. La tricolor no quiere complicarse y debe ganar para mantener su primer lugar en el Grupo A. Las ecuatorianas también llegan con la necesidad de sumar para no alejar sus opciones. Un partidazo por donde se le mire.

Siga el partido Ecuador vs Colombia, EN VIVO, acá:

Min 71. Otro remate de Linda Caicedo, desde afuera del área, que pasó muy cerca al travesaño.



Min 66. Otro intento de la tricolor. Pelota de Mayra para Linda y el remate se fue desviado.



Min 65. Córner que empalmó Manuela Vanegas y la arquera le ahogó el grito de gol. Segundo intento de la central.



Min 64. Colombia pasa su mejor momento en el partido y se salva nuevamente Ecuador. Por poco llega el otro gol de Linda.



Min 62. Por muy poco llega un autogol en Ecuador. Pelota que la defensora intenta desviar y pasó muy cerca al vertical.



Min 57. ¡Qué jugada en Colombia! Gran pelota de Catalina Usme para Linda Caicedo, que picó por izquierda, y metió un centro para Leicy Santos, que definió por encima del arco.



Min 54. Partido luchado en predios de Ecuador. Mayra Ramírez busca los espacios para marcar el tercero.



Min 49. ¡De no creer! Qué gran opción de Catalina Usme, tras una buena habilitación. La arquera Morán le desvía el remate.



Suena el silbato de la jueza argentina y ya se juega el segundo tiempo en Cali. Colombia 2-1 Ecuador.



¡Finalizó el primer tiempo en el Pascual Guerrero! Colombia supera 2-1 a Ecuador.



Min 45+2. ¡Qué cerca estuvo el tercero de Colombia! Tiro libre, recostado a la banda derecha, que ejecutó Catalina Usme. La pelota se fue casi rozando el palo.



Min 45+2. Amonestada Nayely Bolaños por una falta sobre Jorelyn Carabalí.



Min 45. ¡Goooooooooool de Colombia! ¡Gooooool de Linda Caicedo! Gran acción por banda derecha y una tremenda pelota de Mayra Ramírez.



Min 42. Colombia presiona en campo de rival pero se encuentra con una Ecuador bien parada.



Min 37. Amonestada Daniela Montoya en la Selección Colombia. La capitana recibe su primera amarilla en la Copa.



Min 36. Colombia se resguarda en el fondo y trata de aguantar el "chaparrón" ecuatoriano, que tras el gol se animó.



Min 34. ¡Gol de Ecuador! Gol de Nicole Charcopa. La tricolor se confundió en la cancha y se vio sorprendida. (1-1).



Min 33. Colombia se llenó de confianza y estuvo cerca del segundo. Se juntaron Usme y Santos, pero el remate se fue por un costado.



Min 31. ¡Goooooooooool de Colombia! ¡Goooooool de Mayra Ramírez! Gran asistencia de Leicy Santos y la '9' no perdonó.



Min 29. Ecuador se acerca con timidez a predios de Colombia. La tricolor corta el juego con faltas.



Min 27. Catalina Usme ya probó los reflejos de la arquera Morán, con un disparo de media distancia.



Min 26. ¡Qué cerca estuvo! Leicy Santos ejecutó el cobro y la pelota se fue sobre el horizontal. 0-0.



Min 23. Falta sobre Colombia y se ejecutará un tiro libre muy cerca al área. Catalina Usme, Leicy Santos y Manuela Vanegas se alistan para el cobro.



Min 20. Remate de tiro libre que se estrella en la barrera.



Min 19. Falta muy cerca al área y Ecuador prepara un tiro libre. Catalina Pérez acomoda una barrera con cuatro jugadoras.



Min 16. Colombia trata de generar sociedades para romper la defensa rival. Linda Caicedo la más insistente en la tricolor.



Min 13. La portera Catalina Pérez todavía no interviene en el partido. Ecuador tuvo un tiro libre que no aprovechó.



Min 11. ¡Se salvó Ecuador! Linda presionó a la arquera Morán, que jugaba con los pies, pero Mayra Ramírez no pudo aprovechar la opción.



Min 10. Tremenda pelota de Catalina Usme para Linda Caicedo, que intenta ganar en velocidad. La línea invalida la acción por posición adelantada.



Min 8. Remate a puerta de Liana Salazar que es desviado al córner por una defensora.



Min 5. Colombia trata de acomodarse en cancha, pero no consigue llegar al último cuarto. Ecuador se muestra sólida en defensa.



Min 3. Partido friccionado desde los primeros minutos. La lucha se da en mitad de cancha.



Min 1. Primera intervención de la arquera Andrea Morán. Buen intento de Colombia, con el que buscaba sorprender.



¡Ya se juega el primer tiempo en el Pascual Guerrero!



Actos de protocolo. Se entona primero el himno de Ecuador; posteriormente se entonará el de Colombia.



6:53 pm - Salen a la cancha las selecciones de Colombia (camiseta azul) y Ecuador (amarillo).



6:30 pm - Los equipos realizan trabajos de calentamiento en ambos sectores de la cancha.

Alineaciones confirmadas en Colombia vs Ecuador

5:10 pm - La Selección Colombia deja a esta hora el hotel de concentración para dirigirse al estadio Pascual Guerrero, donde a partir de las 7:00 pm jugará su tercer partido de Copa América Femenina ante Ecuador.