Sin ventaja de altura, ¿cómo puede Colombia sacarle ventaja a Ecuador?

La Selección Colombia hizo todo lo que correspondía: falló contra Uruguay, es cierto, pero se recuperó, y de qué manera, con la goleada 3-0 a Paraguay.

Esos tres puntos abrieron una posibilidad clara de apuntar a uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia con una victoria este lunes, a las 8:00 p.m., en el cruce con Ecuador.



La buena noticia, es el colero del hexagonal del Sudamericano Sub-20, sin puntos y con una diferencia de gol de -3. La mala, esa ventaja que hay con los demás rivales, que es la huella de altura producto de su preparación a los 2.600 metros de altura de Bogotá, no pesará contra un rival que viene de los 2.800m.

Así que no habrá un rival replegado en el complemento, pueden no ser tan efectivos los arrancones que tan buen resultado han dado en los segundos tiempos y estarán preparados para los remates potentes de media distancia de Puerta y compañía.



​Entonces, ¿cómo hacerles daño? Una buena receta la dio Brasil con el triunfo 3-1 o inclusive Ecuador y su 2-1: hay que hacer que cada contragolpe valga la pena, ser inteligentes para no desperdiciar esfuerzo y siempre que se muestren los dientes, hacer daño.



La fórmula está probada tras la victoria 3-0 contra Paraguay. Insistir una y otra vez en un solo hombre en punta es un modelo en el que solo creía el técnico Héctor Cárdenas y cuya primera prueba de eficacia la dio Jorge Cabezas Hurtado, autor de gol y asistencia en ese partido, que más que tres puntos dio un auténtico baño de confianza.

Sobre sus socios, claramente no hay razón para no mantener a Monsalve, Cortés y Castillo Manyoma, aunque vale decir que ya Daniel Luna estaría habilitado y es un inamovible para el DT durante el proceso. Otro que tuvo un necesario descanso en la pasada jornada fue Castilla, una de las revelaciones de este Sudamericano.

¿Arreglar lo que funciona? Es claro que con Torres en el medio y Castillo Manyoma se gana en remate de media distancia, una carta vital para hacerle daño a un oponente que no sufrirá en altura. Sería, si así lo decide Cárdenas, la primera vez que apueste a una nómina sin modificaciones en todo el torneo. Ya lo dice el dicho: equipo que gana no se toca.