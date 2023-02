¿Si estábamos tan bien, qué nos pasó? Lunares de Colombia vs Ecuador

La Selección Colombia Sub-20 tiene un tipo extraño de bipolaridad: unas veces, como contra Paraguay, es un derroche de talento, juego, ambición y gol; otras, como contra Ecuador, se encarga sola de revivir sus fantasmas y choca una y otra vez con el mismo muro casi que por placer. ¿Por qué es tan difícil quedarse con la primera versión?

Primero, porque los jugadores juveniles siguen en proceso de formación en medio de las competencias, de hecho estas son una especie de exámenes finales que se pueden pasar o perder pero que al final son los que dejan las lecciones que permanecen para la vida.



Segundo, que es lo preocupante, cuesta mantener la regularidad en el juego y de la confianza necesaria se pasa a la extrema y de ahí a dar ventajas que puede resultar después inexplicables. Como ceder terreno y verse mal contra el colero del Sudamericano, Ecuador, para poner un ejemplo.



Los lunares volvieron a aparecer a pesar de una victoria 1-0 que tiene a Colombia a un punto de asegurar uno de los cuatros al Mundial de Indonesia, que es al final lo que se está buscando. El auténtico premio gordo... ¿Si estábamos tan contentos por qué nos fuimos? Todo lo que sumó a una noche feliz pero con tonos grises:



Se esfumó la efectividad

​

​Colombia goleó a Paraguay porque se animó a generar 18 llegadas, de las cuales 6 fueron tiros al arco y 3 acabaron adentro, según datos de Sofascore. Una efectividad que hace la diferencia, como les pasa a Uruguay y a Brasil, los dos mejores equipos del Sudamericano, que ya tienen cupo a la próxima Copa Mundo Sub-20.



Pero contra Ecuador fue a otro precio: de la posesión de un 60 por ciento contra los paraguayos se pasó a 43 por ciento y aunque se hicieron más tiros al arco, 9 en total, ninguno subió al marcador. De hecho, el gol del triunfo fue un autogol. Aquí no cuenta el rebusque de Cabezas Hurtado, el buen partido de Cortés, no aquí valen las pelotas que van al arco y eso, que parecía haberse corregido, reapareció como un mal crónico del equipo de Héctor Cárdenas.

Faltó precisión



Colombia pasó de 477 pases precisos contra Paraguay a solo 360 conta Ecuador, dato preocupante porque justamente el rival acertó 457 pases y por eso hizo méritos para haberse llevado algo más del estadio El Campín.



¿Qué pasó? Que esta vez la conexión del medio con los atacantes no se notó y eso obedece a varias razones: Ecuador entendió que el medio campo de Colombia era su fortaleza y lo llenó de piernas para aislar, entre otros, a Puerta de los interiores y del número 9. Ganó. Pero además el sacrificio que mostró Monsalve en la pasada jornada brilló por su ausencia, Castillo Manyoma no fue ni sombra de lo que desequilibrante que fue contra los paraguayos y a Cortés le quitaron su rueda de auxilio, Ocampo, con lo cual su sacrificio no fue suficiente. El resultado de todo eso es correr tras la pelota sin sentido, agotarse y al final, ser impreciso.



Baja sensible



'Nadie piensa en el lateral derecho sino en la figura', dicen los entendidos cuando las cosas van mal en los equipos. Pero en Colombia esa posición sí que dolió contra los ecuatorianos: el partido de Juan José Mina, reemplazo de Ocampo (sancionado por acumulación de tarjetas amarillas) pareció una oportunidad más desaprovechada por el talentoso hermano menor de Yerry.



Su banda fue siempre un punto flaco y Ecuador pronto lo descubrió: cuando salió al ataque no conectó un pase preciso y en cambio dejó un hueco difícil de tapar para Puerta y Torres (este último uno de los mejores de la cancha) y Cortés extrañó los relevos que sí le hacia su ausente compañero de fórmula.



Y por la banda izquierda las cosas tampoco anduvieron mejor: Andrés Salazar, que contra Paraguay pareció impecable, esta vez jugó un primer tiempo aceptable y un segundo para el olvido, agotado, corriendo mal y mucho y dejando demasiados espacios para el ataque ecuatoriano. Colombia perdió profundidad en su juego por los costados y así el gran sacrificado termina siendo el buen Cabezas Hurtado, quien se queda sin socios.