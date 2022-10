Selección Colombia, a sacarse 'espinita' en el Mundial: reta a China

¡A madrugar por ellas! Este sábado, a las 6:00 am empezará a rodar el balón entre Colombia y China, por la segunda jornada del Mundial Femenino Sub-17 en India. La tricolor que disputa su quinto mundial en esta categoría, se enfrentará al líder del grupo C, que viene de derrotar a México con una Qiao Ruiqi inspirada. Contra el seleccionado asiático, Colombia ya tiene una "espinita" por sacarse, y todo por cuenta del Mundial de 2018 en Uruguay.



Y es que aunque mostró aspectos destacables ante España en su debut, Colombia no pudo tener en plenitud de condiciones a su figura Linda Caicedo y le costó mucho generar juego en campo rival. El técnico Carlos Paniagua analizó los errores ante la roja y las virtudes de su próximo rival, buscando plasmar en la cancha a un equipo equilibrado, aplomado y ofensivo, como se le vio en el Sudamericano. Ellas van tras sus primeros puntos en su segunda salida.



China viene de superar 2-1 a México en su estreno, con doblete de Qiao Ruiqi. La jugadora marcada con el dorsal '10', es una de las destacadas de la plantilla, y Colombia tendrá que prestar especial atención a sus movimientos y velocidad. La tricolor no tuvo el debut esperado y cayó por la mínima ante España, con un agónico gol de Jone Amezaga, quien entró desde el banquillo. Ahora, tendrá que salir a ganar para no perder de vista los cuartos de final.



Cabe destacar que Colombia ya se enfrentó a China en un Mundial Femenino Sub 17. Se dio en el torneo de 2014 en Costa Rica, cuando integró el grupo D junto a Nigeria, México y China. Allí firmó su peor presentación mundialista en esta categoría. Perdió 1-3 en su última salida, terminando colera sin puntos.

Colombia vs China

Fecha 2 en Grupo C

Día: Sábado, 15 de octubre

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: DY Patil Stadium, Navi

TV: Caracol / DirecTv

Online: Futbolred.com



Alineaciones probables

Colombia: Luis Agudelo; Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Cristina Motta; Camila Correa, Mary José Chávez, Juana Ortegón, Karlan Viancha (Laura Garavito); Gabriela Rodríguez, Yesica Muñoz, Linda Caicedo.

China: Liu Chen; Zeng Yujia, Jiaxin Huang, Wang Yi, Xu Zhiyi; Yuhuan Ouyang, Lu Jiayu, Licheng Wang; Huo Yuexin, Qiao Ruiqi, Yin Lihong.