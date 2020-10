¡A puro corazón! Colombia, a fuerza de lucha, roba 'puntazo' a Chile

¡Eternamente Falcao! Colombia le debe a su goleador histórico nada menos que el empate agónico contra Chile, en Santiago, en la segunda jornada de esta Eliminatoria a Qatar 2022 que será recordada por lo sufrido que resultó ese solitario punto.

'El Tigre' resolvió una duda, la única de Chile, y le dio a Colombia el 2-2 que firmó hacia el final y que deja en la cuenta 4 puntos de 6 posibles, un balance fenomenal para iniciar el torneo clasificatorio más difícil del mundo.



Por si no había suficientes videos, Zapata y Mojica entraban pronto en calor: al primer minuto se juntaban los del Atalanta y por poco salía desviado el cabezazo del hombre en punta de Colombia.



La respuesta local llegó de inmediato, un centro peligrosísimo de Vidal, que apareció muy solo por derecha y por fortuna no encontró destino.



Y entonces, la primera fiesta de la noche llegaría a los 6 minutos, una recuperación valiente de Medina acabó en un fabuloso centro que superó a Duván pero no a Lerma, quien apareció con un cabezazo al piso para poner a ganar a Colombia cuando el partido apenas amanecía. Primer gol, primer beso al escudo, primer abrazo. ¡Inolvidable Lerma!



Pero Chile encajó el golpe con altura y se fue acercando con Alexis y Vargas, este último más claro a los 16 en un mano a mano que le ganó el otro Vargas, Camilo, el arquero que le arrebató la pelota de los pies. Se ganaba el regaño más bien ganado del mundo Lerma por parte del central en el rifi-rafe con Vidal, a quien dejaba sembrado en el medio y solo era desarmado con infracción.



Vendría una primera amarilla a Dávinson, por falta a Alexis, lejos del área... innecesaria con solo 21 minutos de juego.



Pero bueno, el rival juega y lucha y también sufre porque a los 23 era de nuevo Lerma el que en su excursión desde campo propio remataba para obligar al manotazo del portero. ¡El partido que se jugaba el vallecaucano!



Y entonces el infortunio, o el VAR, que para el efecto fue lo mismo, pues Chile no tenía una sola opción de gol y la tecnología se lo resolvería al descubrir la falta del mismísimo Lerma en el área, en una acción muy justa que Vidal, el afectado, cobró de manera impecable para el empate parcial 1-1. Justo cuando mejor jugaba Colombia... claro, por eso se llama infortunio.



El tiro libre de James iba a la tribuna y en el arco de enfrente un error no forzado de esos que el equipo chileno cobra con sangre: se enredó Cuadrado al tratar de evacuar, no llegó Dávinson y al frente, ya sin la agobiante marca de Medina, aparecía Alexis para capitalizar el error en su primera llegada de gol real en 40 minutos. Un pestañeo, remontada, dos goles, amarilla para James por una torpeza en la marca, Mojica sufría como condenado contra Isla, Duván la mandaba a la luna... Todo mal. En buen momento llegó el pitazo.



Aunque en el primer minuto del complemento Vargas de nuevo rompía la zaga y obligaba al lucimiento de Camilo. Confiaba el DT que Alzate sería socio para un James poco influyente hasta aquí, sacrificaba a Lerma el atacante para mandarlo a reforzar la derecha -porque no había de otra sin Medina- y por fin a los 51 iba a decidir que saliera uno que no fue a Santiago: Muriel, el héroe de Barranquilla.



Pero pasaba el tiempo y todas las sociedades del 10 con Mojica, con Lerma, con Cuadrado, eso que tan bien funcionó contra Venezuela, era como tantas cosas en el país: divino en el papel, imposible en la realidad.



Llegaba al partido Morelos y respiraba un poco Colombia, que veía a los 62 una acción polémica revisada por VAR, una jugada de gol posterior al tiro de esquina de James, aunque una falta en ataque previa arruinó la celebración de Dávinson.



Con paciencia se fue acercando al área chilena pero sin el toque usual de Zapata no había mucho peligro, y en cambio cada salida del rival penetraba como un puñal. Y entonces el DT pateó el tablero: se fue Barrios y llegó Falcao, apuesta valiente para ir por el empate a cualquier precio, entendiendo tal vez que el medio campo no era el punto fuerte de los de Rueda sino los costados, y eso avalaba el sacrificio del 4-3-3. ¡Tres nueves en el campo! Toda una novedad.



Murillo era un cuarto atacante incluso con su salto sostenido, tenía hasta tres opciones, una sobre el final que salió apenas desviadita, pero nada parecía penetrar una zaga chilena que podía jugar tres partidos más así, refugiado y apostando a la contra, con la confianza que solo da una remontada.



Y entonces los tres 9 le dieron vuelta: Morelos lo tuvo en un enredón en la zaga local y le quedó pagando a caso nadie, Falcao, quien una que tiene, una que asegura. ¡Golazo! El tiempo fue aliado nacional y sí, Colombia empató y sumó un punto, un puntazo en una cancha durísima. ¡Hay que celebrarlo!