Colombia vs Chile, EN VIVO: a defender primer lugar para ir a 'semis'

Este miércoles 20 de julio, Día de la Independencia en Colombia, la selección femenina espera ondear su bandera asegurando su clasificación a la semifinal de la Copa América. Ante Chile, luego de las 7:00 pm y en el estadio Centenario de Armenia, Colombia buscará terminar como primera del Grupo A, con lo que evitará a la favorita Brasil en las 'semis'.



Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido, Colombia vs Chile, acá:

¡Finalizó el primer tiempo en el Centenario! Colombia supera 4-0 a Chile.



Min 45. Se jugará un minuto más en Armenia.



Min 42. Colombia 4-0 Chile, marcador en el Centenario.



Min 41. ¡Goooooooooooooool de Colombia! ¡Goooooool de Liana Salazar! Cabezazo tras un tiro libre de Leicy Santos.



Min 38. Colombia no se conforma y quiere más. Sigue instalada en predios de Chile.



Min 37. ¡Goooooooooooooool de Colombia! ¡Goooooool de Manuela Vanegas! Gran asistencia de Lorena Bedoya y la defensora definió como goleadora, picando al espacio.



Min 34. Buena aproximación de Colombia con Leicy Santos y la defensa la desarmó antes de llegar al área.



Min 33. Gran jugada de Chile y se salvó Colombia. Pelota de Yastin Jiménez que se estrelló en el palo.



Min 29. Chile sigue manejando la pelota en medio campo. Colombia presiona buscando el error.



Min 26. Pica por izquierda Linda Caicedo y el público enloquece en el Centenario.



Min 25. Colombia 2-0 Chile, marcador en Armenia.



Min 24. Chile tiene la pelota y trata de llevar la iniciativa del partido pero no tiene profundidad.



Min 21. Tremendo pase de Cata Usme para Diana Ospina pero alcanzó a llegar Camila Sáez para impedir su conexión.



Min 18. El equipo chileno mueve la pelota por todo el campo e intenta acercarse a predios de Cata Pérez. Se encuentra con una muralla que revienta pelota que se aproxime.



Min 15. Intento de Chile de tiro libre y la arquera Catalina Pérez se cuelga de la pelota sin problemas.



Min 13. Colombia está totalmente metida en predios de Chile y va tras el tercero. La roja no reacciona.



Min 10. ¡Goooooooooooool de Colombia! ¡Gooooooool de Daniela Arias! Todo inició en un tiro libre de Catalina Usme. La arquera dejó un rebote tras un remate de Diana Ospina y la defensor aprovechó para mandarla al fondo. 2-0 el marcador.



Min 9. Tiro libre de peligro que ejecutará Catalina Usme. Chile trata de tomar precauciones.



Min 6. Chile se anima con Daniela Zamora por banda derecha y Manuela Vanegas corta bien la jugada.



Min 4. ¡Goooooooooooool de Colombia! ¡Gooooooool de Catalina Usme! Asistencia de Linda Caicedo y la goleadora histórica se la cruzó a Christiane Endler.



Min 3. La tricolor empieza a pisar con riesgo predios de Chile. Linda Caicedo ya inquieta por banda izquierda.



Min 2. Chile intenta tomar la iniciativa con juego desde campo propio.



¡Chile mueve la pelota y ya se juega el partido en Armenia!



Sorteo con las capitanas Catalina Usme, en Colombia; Christiane Endler, en Chile.



Marco impresionante en el estadio Centenario de Armenia con cerca de 22 mil hinchas.



6:55 pm | Notas del himno nacional de Colombia. Las jugadoras de la tricolor entrelazan los brazos mientras lo entonan.



6:54 pm | Actos de protocolo en el Centenario. Se entona el himno de Chile.



El equipo de Nelson Abadía llega primero del grupo con 9 puntos de 9 posibles, y con un punto le bastará para asegurarse en la primera casilla. Para este duelo recupera a Lorena Bedoya y Diana Ospina, quienes estuvieron ausentes ante Ecuador por acumulación de amarillas. Ambas serán novedad en el once titular. ¡A ganar o ganar!



6:40 pm | La Selección Colombia realiza su calentamiento en el Centenario.

Alineaciones confirmadas en Colombia vs Chile