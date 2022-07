Concierto en Armenia: 1x1 de Colombia, orquesta perfectamente afinada

Colombia fue una orquesta en perfecta armonía, un concierto de contundencia en el estadio Centenario de Armenia, que con mucha justicia superó 4-0 a Chile para instalarse en la semifinal como primera del grupo A, lo que de paso evita un encuentro con Brasil.

Así vimos la sinfonía, al mando de Daniela Arias, la gran figura de la noche:



Catalina Pérez- 6

La portera respondió unas veces a la exigencia en la reacción chilena pero sigue sin ser exigida a fondo.



Jorelyn Carabalí-6

Firme, seria en cada cierre, responsable de la zaga nacional.



Daniela Arias- 8

La defensora no solo cumplió con su labor sino que anotó su segundo gol en la Copa, siempre atenta al error de la portera rival para sorprender.



Mónica Ramos-6

Firme en su zona, la atacaron varias veces la chilena pero supo responder.



Manuela Vanegas-7

Otro partido redondo en el que se cumple en terreno propio y alcanza para anotar su segundo gol del torneo, un gran remate cruzado.



Lorena Bedoya- 6

Se extrañó su seguridad y volvió en un buen momento: fue de menos a más como compañera de fórmula de Liana.



Liana Salazar- 8

Partidazo. Definitivamente en el podio, respondiendo en las coberturas y anotando su primer gol de la Copa, otra vez ante la duda de la portera chilena.



Diana Ospina- 6

Cumplió en el nuevo esquema que usó el entrenador, sumando a la marca pero además apoyando el ataque con eficiencia.



Leicy Santos-6

Ha tenido otros partidos con más precisión, pero cumplió con una asistencia y siempre fue peligrosa en la pelota quieta.



Linda Caicedo-6

Una asistencia (a Usme) y una demostración más de picardía.



Catalina Usme-7

Fue su partido de la revancha: no había podido brillar en las tres salidas anteriores pero abrió el marcador tras la asistencia de Linda, con un tremendo remate, imposible para la mejor arquera del mundo.



Gisela Robledo por Ospina-6

Minuto 65

No pudo ser contundente, mostró el pique habitual, las ganas, pero le faltó precisión



Elexa Bahr por Salazar-5

Poco en propuesta, se sumó al repliegue para proteger la ventaja



Daniela Caracas, Tatiana Ariza, Gabriela Rodríguez por Ramos, Caicedo y Santos

Minuto 83

Sin calificación