Colombia buscará la semifinal del Mundial Sub-20: se reta con Brasil

La Selección Colombia Sub-20 se ilusiona con llegar a las semifinales del Mundial Femenino en Costa Rica e igualar lo hecho por el equipo en Alemania 2010. En aquella ocasión, la tricolor consiguió avanzar hasta esta fase, en la que cayó (1-0) ante Nigeria. El reto de las dirigidas por Carlos Paniagua es superar ese cuarto puesto y para ello tendrá que vencer a la difícil Brasil.



Las colombianas llegaron a los cuartos de final como primeras del Grupo B con 5 puntos y tendrán que despachar nada más y nada menos que a la canarinha, que avanzó segunda del A con 7 unidades, por un gol de diferencia frente a España. No será un reto fácil pero en el equipo nacional se respira buen ambiente y llegan con toda la convicción a este duelo definitivo.

Tanto Colombia como Brasil llegan invictas a esta fase. Si bien, la canarinha siempre será un rival de respeto y especial cuidado, las cosas en Costa Rica serán a otro precio. Colombia llega con toda la motivación ante Brasil y su principal objetivo será no recibir gol. Luego, confiando en el poderío ofensivo de Linda Caicedo, Gisela Robledo y compañía, buscarán romper el arco que llega invicto.



Brasil viene de igualar 0-0 con España, vencer 2-0 a Australia y golear 5-0 a Costa Rica. Colombia por su parte firmó un histórico triunfo ante Alemania (1-0), empató 0-0 con México y cerró con otra igualdad, 2-2 con Nueva Zelanda.



Y así no se quiera, en esta instancia la balanza siempre suele inclinarse y a favor de los grandes. Sobre la hoja, las brasileñas toman una pequeña delantera y no solamente por lo hecho en la fase de grupos sino por la experiencia que suman en mundiales sub-20. Mientras ellas han participado en todas las ediciones, las colombianas están firmando su segunda aparición.



Pese a haber estado en las nueve ediciones anteriores del Mundial Femenino Sub-20, Brasil no ha conseguido pasar de semifinales. Su mejor puesto fue un tercer lugar en Rusia 2006. En lo que respecta al combinado cafetero, en 2010 se quedó con el cuarto puesto, tras perder con Corea del Sur en el partido que definía el podio.





Copa Mundial FIFA Sub- 20 Femenina

Cuartos de final



Colombia vs Brasil

Estadio: Nacional de Costa Rica

Día: Sábado, 20 de agosto

Hora: 9:00 pm (hora colombiana)



Alineaciones probables

Colombia: Natalia Giraldo; Ana María Guzmán, Ángela Barón, Mary Álvarez, Kelly Caicedo; Camila Reyes, Liced Serna, Liana Izquierdo; Linda Caicedo, Gisela Robledo, Ingrid Guerra (Gabriela Rodríguez).

DT: Carlos Paniagua



Brasil: Amanda Coimbra; Ravena Araújo, Lauren Leal, Patrícia Dewes, Ana Clara Consani; Luany da Silva, Vitória Yaya, Kaylaine Assis de Souza, Aline Gomes; Priscila da Silva, Rafaela Levis.

DT: Jonas Urias