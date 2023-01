Cárdenas da otro 'timonazo': titulares de Colombia vs Brasil Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 tiene que buscar una victoria contra su némesis, Brasil, para asegurar un cupo al hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

El técnico Héctor Cárdenas, que ha dado sorpresas en cada alineación en esta primera fase, introduce novedades importantes, pensando en no llegar tan apurado en resultados al partido de cierre del grupo, el viernes contra Argentina.



Vuelven al once Ocampo y Caraballo y no aparecen hombres con roce en Liga como Torres y Manyoma.



Estos son los 11 elegidos para dar la batalla en Colombia: