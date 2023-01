Argentina clasificó a perdida Colombia sin Puerta: al hexagonal, 1x1

La Selección Colombia dejó en el camerino todas las buenas sensaciones del partido contra Brasil y frente a Argentina mostró otra vez una cara de dudas e imprecisiones. Un error del arquero lo clasificó al hexagonal del Sudamericano Sub-20 pero ningún hombre de Cárdenas logró destacarse. Así lo vimos 1x1:

Luis Marquines-6

Pecó y rezó: tapó un par de buenas ocasiones, ganó confianza, pero entonces se excedió y cometió un par de indecisiones que por fortuna no cobraron los argentinos. A los 90+1 salvó el empate el remate de Aguirre, francamente salvador



Edier Ocampo-5

El que venía siendo el mejor lateral del equipo esta vez palideció: se vio aparatoso en la salida e impreciso en el regreso.



Daniel Pedrozo-6

Respondió bien en casi todos los duelos, fue seguro y eso contagió a los demás



Kevin Mantilla-6

Sencillamente impecable; el mejor de la zaga, firme en el juego aéreo y en el corte y hasta ambicioso para sacar al equipo



Andrés Salazar-5

Lo metió en líos Aguirre todo el partido, unos pocos duelos los ganó, pero en general sufrió



Jhon Vélez-6

Ojo que no fue su culpa: le pusieron encima el piano de reemplazar a Puerta, la figura ausente de la selección nacional, y cumplió la mitad pues no aportó la proyección del capitán. Pero insistimos; lo suyo es cortar el juego y eso lo hizo bien; lo demás era pedirle lo que no le fluye



Juan Castilla-6

Tiene como tres pulmones y un sacrificio que no negocia. Eso lo salva siempre. Esta vez fue el que más extrañó a Puerta, sin socio para tener libertad de salir al ataque



Óscar Cortés-6

Inagotable. Superado sí en los duelos hombre a hombre por la banda, pero las pocas proyecciones que tuvo las pudo aprovechar y además es el más claro atacante en Sudamericano Sub20.



Daniel Luna-5

Hasta antes de la dura falta que lo sacó del juego parecía ambicioso y tenía una de las pocas llegadas nacionales en la primera etapa, pero le faltó tiempo



Miguel Monsalve-4

Un partido más en que decepciona: siempre hace una de más, siempre que la jugda le pide remate elige un regate y demora el pase. De más a menos en el campeonato



Ricardo Caraballo-4

Lo arropó el DT, lo arropó el grupo, hasta una parte de la afición, pero él no se la creyó. No tuvo ocasiones de gol y pronto fue relevado.



Juan David Fuentes-6

Reemplazó a Monsalve, minuto 46

Tuvo la mejor opción del complemento, peleó y les piso la cara a los argentinos cuando quisieron provocar. El gol, aunque define mal, y poco más



Jhojan Torres-5

Reemplazó a Caraballo, minuto 59

​Entró para asegurar el medio campo, donde más se sufría el partido, y parcialmente cumplió, sin destacarse. Una pena que no haya sacado el traje de interior y hombre de ataque en lo que va del torneo Sub-20

​