Colombia con muy pocas ideas y con un aliado inesperado: análisis

La Selección Colombia Sub-20, sin importar cómo ha jugado, logró el primer objetivo: asegurar uno de los tres cupos para disputar el Hexagonal Final del torneo Sudamericano en la ciudad de Cali, y ahora, mudará su juego para la capital colombiana. En Bogotá, tendrá un durísimo examen contra Uruguay, líder indiscutible del Grupo B, y un combinado que gusta en cada partido en los que sale a comerse la cancha. Ahí necesitará quedarse con uno de cuatro boletos para el Mundial de Indonesia.



Sin un guía que sostuviera la pelota, manejara los tiempos y cuidara el resultado que por momentos peligró con una Argentina que solo le servía ganar, Colombia le costó transitar la pelota por la medular del rectángulo verde y también crear opciones. Pero en las pocas que tuvo, también los puso en estragos.

Con un solitario tanto de Juan David Fuentes con complicidad del guardameta, Franco Herrera, Colombia logró quedarse con los tres puntos y asegurar el segundo puesto por encima del seleccionado de Paraguay. En el certamen, los colombianos han venido de menos a más, y por eso están en la siguiente fase, pero, ¿es perfecto o es el juego ideal? Pues ahora se verá en verdad de qué están hechos los dirigidos por Héctor Cárdenas para sellar uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia. Así le ganaron a Argentina.



No hubo un guía: con la acumulación de tarjetas amarillas de Gustavo Puerta, nuevo jugador del Bayer Leverkusen de Alemania, Colombia perdió al líder que tejía las jugadas con su creatividad e inteligencia para saber decidir en cada acción y sostener la pelota en la medular manejando los tiempos y dándole ese empuje de atrás hacia adelante como lo ha venido demostrando. Pues en cada encuentro que estuvo el capitán, los dirigidos por Héctor Cárdenas marcaron las jugadas con los pies de Puerta. Sin el referente en la mitad, Jhon Vélez, su reemplazo tuvo más interrupciones en los pases de Argentina, pero no cortó el juego en la medular que se notó permeable por momentos. Vélez no le dio esa solidez que sí le daba Gustavo.



Daniel Luna: en los primeros minutos, el jugador del Deportivo Cali que ahora jugará en el Real Mallorca tuvo mucho despliegue ofensivo por la banda izquierda. Fue una pieza que insistió en cada momento del juego hasta que sufrió un pisotón de Brian Aguilar que lo empezó a sacar del compromiso. Se notó participativo con la lesión y siguió jugando poniendo en riesgo su continuidad. Hubo una jugada individual en la que no pudo marcar y entrar con comodidad al área. Cuando abandonó el terreno de juego, la banda derecha fue importante con Miguel Monsalve.



Una de más siempre: aunque Miguel Monsalve tomó mayor protagonismo por la banda derecha, siempre hizo una acción de más antes de levantar la cabeza y ver a un compañero mejor ubicado para definir. Cuando Ricardo Caraballo estaba solo en el área, quiso hacer una jugada de ensueño y la finalizó con un centro que salvó Franco Herrera. Luego tuvo otra en la que quiso entrar al área de Argentina y no pudo trascender.

Alexis Castillo Manyoma no pesó: el reemplazo del lesionado Daniel Luna que era el diferente ante la ausencia de Gustavo Puerta. Castillo Manyoma ingresó al campo y contrario a lo que se esperaba por su talento y su desborde por la banda, no tuvo mucha incidencia con la pelota ni tampoco fluyó en la cancha con sus compañeros. Tuvo una importante en la que se asoció con Juan David Fuentes y casi termina en un pase gol, pero Franco Herrera salvó. Pasó inadvertido en lo que jugó de la primera parte y en el segundo tiempo.



La defensa cumplió: Kevin Mantilla y Daniel Pedrozo estuvieron prestos para cerrar cualquier oportunidad, Luis Marquines también salvó lo que pudo en el arco, y empezó a hacer tiempo desde temprano, que afortunadamente no pesó en el juego. Canchero desde los 16 minutos. Falló en despejes que pudieron culminar en anotaciones de Argentina, pero estuvo firme para detener los embates. Andrés Salazar y Édier Ocampo estuvieron bien defensivamente, pero quedaron a deber en la salida. Ocampo subió más por la derecha, y envió centros muy pasados que se perdieron sin mayor poblema.



Sigue sin haber un delantero centro que haga olvidar a Jhon Jáder Durán: un Sudamericano que Héctor Cárdenas tuvo que dirigir sin la estrella Durán que está en Inglaterra con el Aston Villa. Convocó a Isaac Zuleta de poca regularidad y pocas oportunidades de gol. Ricardo Caraballo, que, aunque hizo un trabajo de desgastar a la zaga argentina desmarcándose y arrastrando marcas, tampoco tuvo intentos. Tomás Ángel no fue convocado y dejó buenas sensaciones en su debut con Atlético Nacional ante Once Caldas. Atados a Juan David Fuentes que revolucionó el ataque con un remate salvado por Franco Herrera, demostró una mejoría. Además, con su gol con complicidad de Herrera se ganará la titularidad en el Hexagonal Final, pues entre los delanteros centros que hay, fue el que más descrestó sin tener todavía una pieza fija en el ataque.