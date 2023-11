¿No es tan fuerte la defensa de Paraguay? La opción Mina en Asunción

La Selección Colombia se mide a Paraguay e Asunción, por la sexta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Lo hace con una importante baja en su zaga central, nada menos que Dávinson Sánchez, quien venía siendo titular habitual con Néstor Lorenzo.

Pero vinieron las novedades médicas, no llegó a la concentración Santiago Arias y eso le abrió la puerta a Yerry Mina, quien inicialmente no había sido convocado. Lo curioso es que ahora ese invitado de última hora podría hacer una gran diferencia.

​El arquero Joel Silva dejó una pista en charla con Blog deportivo de Blu Radio: "Creo que Colombia tiene que mitad de cancha para arriba debe ser rápida y contundente, si hace eso va a complicar a la selección paraguaya porque la parte defensiva está sufriendo, un poco lenta alguna gente. Con jugadores como James Rodríguez que en un pase te da un pase gol o Luis Díaz que está muy rápido. Con todo esto pienso que Colombia puede obtener un buen resultado", aseguró.

¿Entonces no es tan segura la defensa de Paraguay? ¿No es esa su gran fortaleza? El periodista Javier Hernández Bonett aseguró que sus fuentes en al Selección Colombia le aseguran que Mina puede aprovechar ese defecto defensivo que marca Silva y que podría incluso sorprender de arranque. Seria, en teoría, una fórmula inesperada en el juego aéreo ofensivo y defensivo.



El analista dijo que revisó los videos de los últimos partidos de Paraguay y encontró que ese defecto no se ha corregido con el nuevo técnico Daniel Garnero, con lo cual, en el duelo directo, habría una posibilidad para Mina, más allá de la inactividad que acusa, pues en septiembre se lesionó jugando para su selección nacional y apenas ha tenido unos pocos minutos en Fiorentina en sus últimos partidos. El tiempo dirá si dará una mano este zaguero, goleador en el Mundial de Rusia 2018 para su país.