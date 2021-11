Vinicius, otro alumno de Rueda: 'siempre me manda mensajes de cariño'

Vinicius Jr y Reinaldo Rueda cumplieron la cita que tenían este jueves en Sao Paulo. Ambos se presentaron al duelo que Brasil le ganó 1-0 a Colombia y, más allá de las rivalidades, volvieron a acercarse.

El propio futbolista, hoy en Real Madrid, se refirió a ese momento y contó que no es una relación lejana la suya con Rueda, quien fuera su entrenador en Flamengo.



"Siempre es especial encontrar personas que aportaron en mi vida. Principalmente en mi inicio de carrera, que tienes que desarrollarte lo más rápido posible y con la presión, siempre me ayudó, siempre habló conmigo, no solo hoy que nos enfrentamos. Siempre me manda mensajes de cariño para que yo siga teniendo buenos partidos", dijo Vinicius Jr en la zona mixta, tras el duelo de Eliminatorias.



Vinicius era muy joven, acababa de debutar en Flamengo y luego sería transferido por 45 millones de euros al Real Madrid, donde hoy vive su mejor etapa. Ahora el fútbol los hace coincidir, aunque para ambos no fuera una noche tan feliz en Sao Paulo.