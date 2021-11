¿Qué vio el VAR? Aclarado posible penalti contra Díaz en Eliminatorias

Colombia no se empantanó contra Paraguay el pasado martes, en el duelo por las Eliminatorias a Catar 2022 que terminó 0-0, por culpa de un error arbitral. Eso queda claro.

La imposibilidad del dueño de casa de hacerle daño a su rival pasó por otras consideraciones ajenas a Facundo Tello, el juez central, de muy aceptable trabajo en Barranquilla.



La única polémica importante que tuvo ocurrió a los 14 minutos de juego, cuando Juan Escobar fue superado por Luis Díaz, quien al ingresar al área cayó al suelo. ¡Penalti! pidió el estadio entero.



El árbitro se apoyó en la revisión del VAR, cuya revisión trascendió en las últimas horas, gracias a la publicación de la Conmebol.

Tello entiende inicialmente que el paraguayo va a la pelota al posicionarse en un mejor ángulo, y luego en la consulta le dan la razón: "No lo toca, no pasa nada. No pasa nada, se deja caer", dicen los miembros del VAR tras revisar la jugada desde diferentes ángulos.



"Todo chequeado, puedes reanudar. Perfecta decisión", fueron las palabras del asistente tras la decisión de no sancionar penalti. Asunto resuelto entonces y ahora, a trabajar en buscar otras maneras de hacerles daño a los rivales, para seguir con la ilusión de la clasificación de Colombia a Catar 2022.