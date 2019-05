Las siete goleadas inolvidables de Colombia en los Mundiales de fútbol

Colombia goleó 6-0 a la débil Tahití y se clasificó segunda en el grupo A del Mundial Sub 20 de Polonia.

Liderada por un Juan Camilo 'Cucho' Hernández inspirado, autor de un triplete, el equipo se alista para mantener su ritmo alto en los octavos de final, fase en la que espera rival.

​

La goleada, que era casi esperada por tratarse del rival más débil del grupo e incluso del torneo polaco, trae a la memoria otros buenos momentos de Colombia en los mundiales, en distintas categorías.



La más abultada en la historia fue en la primera fase del Mundial Sub 17 de 2003, cuando la tricolor derrotó por 9-1 a Finlandia. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda llegó a semifinales, mejor figuración histórica del país en la historia de la Copa Mundo.





Colombia 9 - Finlandia 1



Otro buen recuerdo es el 5-0 que logró la selección nacional en octavos de final del Mundial Sub 17 de 2007. Fue contra Trinidad y Tobago en la primera fase de certamen en el que se llegó a los octavos de final.



Tres veces ganó Colombia en torneos orbitales por un marcador de 4-1, dos veces en la categoría Sub 20 y una más en la de mayores.



El primer triunfo fue, de nuevo, de aquella selección nacional que fuera semifinalista en el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes. Fue un triunfo por 4-1 contra Japón.



El segundo episodio se registraría en 2011, con un triunfo categórico contra Francia, tradicional potencia en la categoría juvenil. Ese equipo llegaría a cuartos de final.



Y el tercer triunfo por 4-1 lo logró la selección en el inolvidable Mundial de Brasil 2014, un 4-1 contra Japón en la primera fase de aquel torneo, el de mejor figuración de un equipo absoluto: llegó a cuartos de final.

Colombia 4- Japón 1

Colombia 4- Japón 1 Brasil 2014

La victoria por 3-0 se logró dos veces en distintas categorías.



En el Mundial Sub 20 de 2013, Colombia superó a El Salvador por 3-0. El equipo llegaría a octavos de final en aquella edición.



Y el otro triunfo por 3-0 es muy reciente, en el Mundial de Rusia 2018 contra Polonia, tal vez el partido más brillante de Colombia en todas sus participaciones en la máxima cita del fútbol.