Plan altura, en desarrollo: Selección Colombia trabaja en Guarne

La Selección Colombia salió de Barranquilla por necesidad y por convicción, pues la sede, con todas sus buenas condiciones, no ofrece lo fundamental de cara al próximo rival en las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo nacional se medirá este martes 17 de octubre a la selección de Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, ciudad que está a 2.800 metros de altitud. Esa es la razón por la que se va de Barranquilla.



Pero no ha querido usar la sede de Bogotá, que ofrece canchas de entrenamiento y los 2.600 metros de altitud, muy similares a lo que tendrá en territorio ecuatoriano, sino la sede de Guarne, Antioquia, sitio de entrenamiento de Atlético Nacional y una de las más modernas de Suramérica.



Allí se desplazó en la misma noche del jueves, tras el empate 2-2 contra Uruguay, casi sobre la madrugada, pues en el camerino del estadio Metropolitano hubo tareas de recuperación, jornada de masajes e inclusivo algo de crioterapia para algunos jugadores, lo que demoró la salida.



El equipo no reportó bajas adicionales a la de Camilo Vargas por expulsión y este viernes tiene dispuestos sus trabajos de recuperación en campo para algunos con pocos minutos y trabajos específicos para los titulares. El fin de semana se programará puntualmente el partido con las condiciones del rival, físico y potente, que espera en Quito.



Llevar a la selección nacional a Antioquia es una señal de que es posible acercar a la selección nacional a todos los colombianos, como han pedido muchos, de acuerdo con las condiciones de cada rival y buscando siempre lo que sea ventajoso para los nuestros, que este jueves, por ejemplo, no hicieron diferencia con Uruguay en términos de condiciones climáticas.