Audios del VAR aclaran todo: razón para anular gol de Cuesta a Ecuador

La Selección Colombia logró un punto en su visita a Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026, que pudieron ser tres de no haber mediado un par de polémicas, por fortuna aclaradas.

La Conmebol reveló el audio de esta jugada entre Facundo Tello y el VAR al analizar una jugada en la que Díaz asiste a Cuesta y este, de puntazo, empuja el balón al fondo de la red, en lo que se llegó a celebrar como gol válido.



Sin embargo, en la revisión del VAR, se descubrió que Rafael Santos Borré interfirió en la acción y impidió la reacción del arquero Moisés Ramírez.



La razón oficial de la anulación de la jugada fue clara: “Identifica que un atacante en posición de fuera de juego, interfiere al arquero en la acción. Toca e interfiere al arquero, dificultando sus movimientos para jugar”.



Esta es la conversación completa:



ASISTENTE: Facu, tengo un adelantado. Lo tengo a Borré adelantado.

VAR: Dame, dame para atrás del tiro de esquina y dame full screen.

ASISTENTE: Yo lo tengo del otro lado, así que perfecto.

VAR: Dale.

AVAR: No interfiere. Tenemos posible fuera de juego y posible mano.

Árbitro: Para mí no la toca con la cabeza.

VAR: Dame la minicam. Quiero ver si se ve… Es cabeza, pierna, sí dale… Bueno ahora tengo que ver esto (Posición Borré)… Vamos al remate, el remate 16.50.

ASISTENTE: Lo tengo fuera de la línea del cuatro.

VAR: Acá lo quiero más lento, por favor. Dale, dale. Para mí esto es cabeza.

AVAR: No reanudes Facu, no reanudes. Danos tiempo.

VAR: Dale, quiero ver cuando remata.

ÁRBITRO: No voy a reanudar.

VAR: No, no quiero ver cuando remata…. Quiero el punto de contacto acá cuando remata.

AVAR: Fíjate que hay un contacto del arquero con la espalda. Míralo con la minicam.

VAR: Una más… Ahora dame la minicam

ÁRBITRO (a los jugadores): Están analizando el proceso normal de chequeo.

VAR: Para vos interfiere, ¿no? Lo llamo.

VAR: Facu,

ÁRBITRO: Sí, te escucho

VAR: Te voy a invitar a un On- Field Review por posible interferencia en el gol

ÁRBITRO: Ok.

VAR: Lo vamos a esperar con esta. El punto de contacto y después le vamos a dar la minicam para que vea la cercanía que tiene y el contacto del delantero con el arquero.

ÁRBITRO: ¿No fue mano entonces?

VAR: No, lo de Díaz es cabeza, pierna. Si quieres te lo muestro ahora… ¿Quieres que te muestre la secuencia completa?

AVAR: Muéstrale.

VAR: Vamos para atrás… Te voy a mostrar la secuencia completa. Esa, con la minicam.

ÁRBITRO: Está demasiado próximo.

VAR: Ahora dame la minicam… Tienes el contacto del arquero con el delantero.

ÁRBITRO: Bueno, perfecto… Escúchame, está confirmado que ese jugador está en fuera de juego, ¿Verdad?

VAR: Dame 16.50 y te muestro.

ÁRBITRO: Sí.

AVAR: No hay ningún otro jugador.

ÁRBITRO: Bueno, bueno, entonces voy a ir con el fuera de juego entonces del jugador que está al lado del arquero.

VAR: Sí, señor.

ÁRBITRO: Bien, perfecto. Excelente mensaje.