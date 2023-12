A Luis Díaz sí le gustó el grupo de Copa: recuerdo feliz contra Brasil

El grupo D es la realidad de la Selección Colombia en la Copa América 2024. El 'de la muerte', se dijo desde Miami, y puede ser porque lo completan Brasil, Paraguay y alguno entre Costa Rica y Honduras, dirigidos por Gustavo Alfaro y Reinaldo Rueda, ambos conocedores del fútbol y los futbolistas nacionales.

Si es por estadística, hay que reconocer que los brasileños tiene una paternidad importante sobre los colombianos. Pero no por eso es una batalla perdida.



Pero en la cancha las últimas sensaciones son muy buenas y tienen a un protagonista principal: Luis Fernando Díaz Salamanca.



El guajiro viene de un doblete en las Eliminatorias que no solo certificaron al victoria 2-1 sino que además le dieron al país su primera victoria en la competencia contra este duro rival. Pero no es el único antecedente feliz.



En la Copa América 2021 se vivió un escenario muy parecido al que se verá a mediados de 2024. Solo que el final no fue tan feliz.



En aquella edición se midió a Brasil en la fase de grupos y lo que dejó Díaz para la posteridad fue un golazo de chilena sencillamente inolvidable a los 10 minutos de juego y tras asistencia de Cuadrado, una joya que fue considerada uno de los mejores tantos del torneo y hasta candidato a premio Puskas.



Así fue aquel increíble festejo:

Gol de Luis Díaz, Brasil vs Colombia, Copa América



Díaz fue además uno de los artilleros de la Copa, con los mismos cuatro tantos de Lionel Messi, a la postre campeón con Argentina. Pero... como se advirtió, el final de aquel partido no fue feliz: Brasil remontó con goles de Firmino y Casemiro.



Colombia llegaría a la semifinal en aquella Copa América, de la que se despediría tras perder en definición por penaltis contra Argentina. De ahí viene aquel 'Mira que te como' del Dibu Martínez. Pero esa es otra historia. La de Díaz fue feliz aunque solo por un momento, lo suficiente para ilusionarse con lo que puede pasar en 2024, en la Copa América de Estados Unidos.