¿Se lo perdió? ¡No sufra! Reviva la clasificación de Colombia en Copa

Es un fin de semana con muchos compromisos, viajes, tráfico de locura... todo conspiró para ver en en vivo el duelo Colombia vs Uruguay, que clasificó al equipo de Reinaldo Rueda a la semifinal de la Copa América.

Tiene que saber que en os 90 no se hicieron daño (0-0) y que fue necesario ir hasta los penaltis para asegurar el cupo entre los cuatro mejores.



No puede olvidar que Zapata, Dávinson, Mina y Borja no fallaron sus cobros y que Ospina atajó dos, a Jiménez y Viña, y que gracias a eso sigue la acción en Brasil para el equipo nacional.



Pero si no basta y de todas maneras quiere verlo, aquí están los mejores momentos de la clasificación: