Ángel explota por ausencia en Selección: 'me causó dolor y sorpresa'

¿También usted se pregunta cómo no convocar a un jugador del proceso y resignarse a tener ahora un jugador menos en la Selección Colombia Sub 20, sede del Sudamericano de la categoría que comienza este jueves en Cali?

Para Tomás Ángel ha habido poco espacio para pensar en otra cosa. Su ausencia en el equipo nacional, tan criticada en distintos espacios, duele más ahora que Jhon Jader Durán, su reemplazo, ha tenido que irse a Aston Villa, equipo que ha pagado 18 millones de euros por sus servicios.



Colombia no solo perdió a su máxima figura para buscar el título y el cupo al Mundial, sino que se quedó sin un cupo pues no pudo reemplazarlo porque se excedió el plazo.



Las explicaciones, por lo que dejó ver el propio atacante, fueron insuficientes: "Yo creo que es evidente, y que nadie más va a sentir más tristeza por mi ausencia que yo, más porque estuve desde un principio en este proceso, siendo figura, como campeón en Chile y bueno, la respuesta final que me dan es que por mis minutos, por mi tiempo de juego en Nacional no estoy en el Sudamericano" dijo en rueda de prensa con Atlético Nacional.



Igual de doloroso fue para su padre, el histórico atacante Juan Pablo Ángel, quien se por primera vez se refirió públicamente al tema en charla con ESPN, durante la entrega de los premios de Acolfutopro.



“Me causó mucho dolor y sorpresa, pero creo que en este camino de educación uno es un vehículo de soporte para los hijos”, dijo.

¡Dolor de Padre!



“Ayudarlo con algunas de las experiencias tuve yo, estas cosas pasan. Las maneras, como papá, no me gustaron y no soy neutro en esta ecuación. Mientras más rápido se digiera y enfoque sus esfuerzos y ambiciones en el siguiente objetivo será más fácil superar todos estos momentos difíciles”, añadió.



La molestia que inicialmente dejó Tomás también la comparte su padre: “La forma en cómo se hizo no era la correcta, el no jugar en Nacional es más complejo. Jugar en un equipo grande es complejo para un jugador joven. Lo que implica entrenarse y sobresalir en Nacional es importante, la falta de competencia fue una situación que vivió en todo el semestre y no cambió, siempre estuvo en las convocatorias. No me parece ese argumento”, concluyó.



El futuro de Nacional



Juan Pablo Ángel no quiso entrar en detalles sobre el futuro de Tomás y dijo que es decisión suya seguir en el equipo verdolaga.



“Yo soy papá antes que otra cosa. Si alguna de mis experiencias le pueden servir de apoyo, bueno, pero esta es su carrera y eso lo tiene claro. La decisión de estar en Atlético Nacional es de él por el amor por el equipo y su deseo es destacarse en el equipo, escribir su historia en el club”, dijo.



El propio Tomás lo había dejado claro antes: "Mi sueño siempre ha sido destacar es Nacional. Mi familia me enseñó a salir siempre adelante frente a los problemas. Seguiré trabajando", concluyó el atacante.