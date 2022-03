¿Qué pasa con lo brazos, Cuadrado? No es primera sanción por abrirlos

El daño colateral de la victoria 3-0 de la Selección Colombia contra Bolivia, que mantiene viva la ilusión hasta el martes, en el cierre de las Eliminatorias a Catar 2022 contra Venezuela, es la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado.

El polivante jugador de Juventus vio su segunda tarjeta amarilla en el estadio Metropolitano por una falta a Jaume Cuéllar a los 68 minutos.



Lo curioso es que en este partido en Barranquilla se repitió una acción que ha sido recurrente: un hombre de toda su experiencia y roce internacional, abre los brazos de más para proteger la pelota y acaba agrediendo a los rivales.



Le pasó este jueves en un partido al que llegaba advertido pero en el que cayó en el error, una acción que el propio Rueda calificó en la rueda de prensa como "evitable", con toda la razón. "Lo de Cuadrado es una penal porqué es una situación que se había podido evitar, tenemos alternativas", comentó el DT.





Y es que la falta recuerda a la escena del duelo contra Uruguay, también por las Eliminatorias (0-0), cuando cometió una falta por la que muchos temieron la expulsión, en un duelo con Viña.



Así fue la jugada, en la que vuelve a abrir de más los brazos, aunque salva la roja:

La situación es preocupante pues Cuadrado no solo es uno de los capitanes de la Selección Colombia sino que venía de jugar 16 de los 17 partidos en esta fase clasificatoria al Mundial de Catar. No es sencillo reemplazarlo, pues además cumple en tres posiciones distintas en la cancha y es uno de los líderes.



Pero sin duda debe revisar estas acciones que no le han ocurrido solo esta vez en Barranquilla, pues su ausencia crea un dolor de cabeza más en la tenue ilusión que es lograr el cupo al repechaje de la Copa Mundo.