¿Por qué cobró Luis Díaz? Antecedente del guajiro desde los 11 pasos

Luis Díaz sumó una nueva doble jornada de Eliminatorias sin goles con la Selección Colombia y las críticas no se hicieron esperar.

El jugador de Liverpool se sacrificó en el 0-0 contra Ecuador y dispuso de dos clarísimas opciones: una fue anulada por el VAR y la otra fue un penalti que le adivinó el arquero Ramírez.



Lo curioso es que no es habitual ver al guajiro parándose frente a la pelota desde los once pasos y de hecho, antes del cobro, pareció que James o incluso Santos Borré tendrían la primera opción.



Y es que Díaz, antes del duelo en Quito, tuvo un antecedente fallido con Porto y desde entonces no solía cobrar. Este fue su antecedente:

¡EL ÚNICO OTRO PENAL COBRADO POR LUIS DÍAZ!



'Lucho' solo ha ejecutado dos penales en su carrera durante los 90 minutos (o 120) de un partido oficial.



Uno, el errado anoche vs Ecuador.



El otro es este en Portugal, con Porto, durante 2022: pic.twitter.com/ginqypI84r — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 18, 2023



Fue extraño verlo cobrar y finalmente fallar. “Tuvimos el penalti y se puede fallar, todos los jugadores buenos fallan”, dijo el capitán colombiano a Díaz, en un acto de respaldo. Lo que, finalmente, no resuelve la duda: ¿por qué cobró el guajiro?