Del 1-6 al 1-0 en siete meses: las diferencias del Colombia vs Ecuador

El partido al que todos en Colombia le temían terminó siendo un mero trámite. La Selección abrió su participación en la Copa América frente a Ecuador, el mismo seleccionado que lo humilló con un 6-1 en Quito, y ganó sin despeinarse por 1-0.



A lo anterior se le suman varios condimentos: los cafeteros tenían un equipo alterno (siete cambios), los ecuatorianos jugaron terriblemente mal, ninguno hizo más de dos tiros a puerta, etc.



Como era de esperarse, en redes sociales salió a relucir el tema Carlos Queiroz. Que el equipo se paró, que James no quería más al cuerpo técnico, que ahora si juegan bien, que Reinaldo sí sabe lo que es el estilo colombiano...

Por todo lo anterior, en FUTBOLRED analizamos tres aspectos puntuales de ambos partidos, sin dejar de lado que el tiempo que transcurrió entre partido y partido es de tan solo siete meses, dato no menor.



Contexto



- Respecto al duelo de Eliminatorias, Ecuador venía de resultados esperanzadores. Llegaba con seis puntos de nueve posibles, goleando a la siempre firme Uruguay y arrebatándole tres puntos a Bolivia en La Paz. Así mismo, el entrenador argentino Gustavo Alfaro iniciaba su proceso.

- Respecto al duelo de Eliminatorias, Colombia acababa de empatar agónicamente en Santiago de Chile y perder, contra todo pronóstico, en el calor de Barranquilla frente a Uruguay justamente. El proceso de Carlos Queiroz llegaba sumamente desgastado: certeras críticas por el estilo de juego.

- Se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a 2.850 metros de altura.



+ En cuento al partido de Copa América, Ecuador vino de una doble fecha terrible de Eliminatorias. Caídas frente a Brasil y la colera Perú. Sorpresa para un seleccionado que venía afianzando la idea de Alfaro.

+ En cuento al partido de Copa América, Colombia llegó con una doble fecha de resurrección. Batió a Perú en Lima e igualó agónicamente con Argentina en el Metropolitano. Todo esto en los primeros encuentros de Reinaldo Rueda como seleccionador y con pocos días de trabajo.

+ Se jugó en el Arena Pantanal de Cuiabá, a 165 metros de altura.



Nóminas



- Respecto al equipo que goleó 6-1, este domingo repitieron: Robert Arboleda (DFC), Pervis Estupiñán (LI), Moisés Caicedo (MED), Jhegson Méndez (MED) y Michael Estrada. Ni siquiera la mitad.

+ Respecto al equipo que perdió 6-1, este domingo repitieron: Matheus Uribe (MED) y Juan Guillermo Cuadrado (MED). Dos de once posibles.



Desarrollo



- En el duelo de Eliminatorias, Ecuador realizó nueve remates a portería y marcó seis goles; Colombia ´tuvo solo dos intentos y uno terminó adentro.

- En el duelo de Eliminatorias, Ecuador tuvo un 54% de posesión y Colombia quedó con el 46%.

- En el duelo de Eliminatorias, ambas selecciones cometieron 17 faltas. Ecuador recibió tres amarillas y una roja, Colombia tuvo cinco amarillas.

Ecuador fue infinitamente superior y lo reflejó en el marcador. Colombia, desconocida.



+ En el duelo de Copa América, Colombia realizó dos remates a portería y marcó un gol; Ecuador tuvo la misma cantidad de intentos, pero no concretó..

+ En el duelo de Copa América, Colombia tuvo un 41% de posesión y Ecuador quedó con el 59%.

+ En el duelo de Copa América, Colombia cometió 19 faltas y recibió tres amarillas: Ecuador cometió 16 y solo tuvo una amonestación.

Colombia ganó a media máquina frente a un rival que en ningún momento lo preocupó.



Copa América vs Eliminatorias (competitividad)



- La Copa América te brinda un título internacional.

- A segunda fase clasifican cuatro de cinco selecciones, después llegan duelos directos.

- Tiene una duración de un mes.

- En seis años se han jugado tres Copas América.



+ La Eliminatoria te da un cupo al Mundial.

+ Los primeros cuatro clasifican y el quinto juega repechaje a duelo directo.

+ Duran alrededor de dos años.

​+ El Mundial es cada cuatro años.