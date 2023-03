Colombia, de menos a más: victoria y buen juego contra Japón

Colombia cerró la fecha FIFA, en medio de los cuestionamientos que dejó contra Corea del Sur. Reto contra Japón, viejo conocido de los Mundiales. La apuesta le salió a Néstor Lorenzo, con cambios y mucha movilidad en el onceno, que dejó a varios entre los destacados. Victoria contra Japón 1 a 2.



Hay varios niveles de jugadores para tener en cuenta, como es el caso Carrascal, Durán, Arias y Castaño, dentro del llamado recambio generacional.

Las acciones del juego y el campo ancho le permitieron aprovechar el juego de bandas a Japón, que, en una acción por izquierda, donde la presión de Machado no fue la mejor, Machino envió la pelota y Mitoma le ganó el mano a mano en el aire a Muñoz, para anotar el primer gol al minuto 3.



La respuesta de Colombia en esos primeros minutos fue la presión alta, aprovechando el ancho del campo, por encima de lo reglamentario. Presión de Arias para robar la pelota y la esférica terminó para Carrascal, quien sacó el remate y Schmidt la atajó, el rebote le quedó a Borré, quien volvió a intentar en la media distancia, donde el guardameta japonés respondió.



A partir de ese momento, Japón dominó la salida y la pelota al piso, con mucha libertad para hacer los doblajes en los laterales colombianos. Además, sus extremos complicaban la tarea a Uribe y Castaño, dejándolos fijados y que los laterales avanzaran y jugaran mano a mano. La complicación de Colombia fue en salida, siendo taponado por las bandas y en la mitad, teniendo a Castaño como ese hombre de enlace.



Además, la presión no fue constante, pues Lorenzo no los envió a esa labor en conjunto, solo cuando existieran opciones reales de tomar la pelota.



La elaboración para Colombia no tuvo cabida, pues Carrascal y Arias buscaban la combinación y romper con el duelo individual. Al minuto 32, Arias, posicionado en la mitad en gran parte del duelo, cortó un ataque, dejando la pelota a Machado. Primera avanzada del lateral, centro al medio y Jhon Jáder Durán se estrenó con el gol en la de Mayores, igualando las acciones.



Los japoneses volvieron a asorprender por izquierda, con ese balón al centro del área, esta vez, por el piso y Nishimura, al minuto 37, remató desviado. Con el paso de los minutos, Colombia se afianzó, sin sufrir el partido. El circuito interno se combinaba con el izquierdo, para iniciar la salida.



La intención en el segundo tiempo, para Colombia, fue de manejar la esférica y también darle uso a la zona derecha, la cual no fue explotada en la primera parte. Al minuto 59, Carrascal tuvo otra acción clara de gol, con un remate de media distancia que atajó Schmidt, en la acción que le siguió, el del CSKA tuvo otro potente tiro, con el protagonismo del guardameta japonés.



Al minuto 62, Jhon Jáder Durán abrió por toda la banda derecha, infracción, pero Arias tomó la pelota y siguió la ventaja, el del Flu enganchó y remató, Schmidt atajó y el rebote quedó en el aire para Borré, marcando un golazo de chilena, con el arco japonés vacío.



La respuesta de Japón fue por la banda, con el centro de costado de Ito, para que Aueda ganara entre los centrales y rematara de cabeza. La mano de Camilo Vargas evitó la caída del arco, en una jugada complicada, pues la pelota llegó al piso, picando previamente.



Al minuto 72, Lorenzo empezó a mover el equipo, con el doble cambio. Sacó a Borré y Arias, ingresando a Falcao y Valoyes. Los minutos finales fueron de sostenimiento, cambiando el modulo al 5-4-1, sacando a Durán de gran desempeño, para que ingresara Cuesta, como tercer central.



Baja el telón de las Selecciones Nacionales, por lo menos, hasta junio, donde habrá otra fecha FIFA, para afinar detalles e iniciar la participación en las Eliminatorias rumbo al 2026.