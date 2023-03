Colombia Sub-20 0-0 Suecia EN VIVO: segunda prueba previo a Mundial

La Selección Colombia Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas juega su segundo amistoso como preparación para el Mundial de Indonesia y Suecia Sub-21 le medirá el nivel del seleccionado juvenil.



Minuto 59: otro cambio en Colombia. Ingresa Miguel Monsalve y sale Tomás Ángel



Minuto 55: la tricolor y los suecos juegan un partido de ida y vuelta en este complemento. Colombia ya logró tiros de esquina y se acerca con intensiones de anotar gol



Minuto 47: Colombia inicia bien el complemento y mantiene la pelota en el campo de Suecia. Buena iniciativa para los de Cárdenas



Hubo cambios en Colombia: ingresó Leyner Palacios por Mateo Mejía



INICIA SEGUNDO TIEMPO:



Colombia Sub-20 0-0 Suecia Sub-21



FINALIZA PRIMER TIEMPO



Minuto 45: el juez adiciona uno más en Murcia



Minuto 42: primera gran oportunidad de gol. Roony Bardghji por poco anota el primero para Suecia, pero el balón se fue desviado al tiro de esquina



Minuto 35: el partido no cambia mucho, aunque Colombia está teniendo más participación con el balón y han empezado a tejer más jugadas de cara al arco de Suecia



Minuto 30: La tricolor busca pelotazos largos, pero no tienen efecto y Suecia no pasa muchos problemas



Minuto 25: Suecia juega desde su propio arco y Colombia sigue presionando buscando tomar el balón



Minuto 20: Colombia logra la posesión, pero no logran ser precisos en los pases de manera consecutiva.



Minuto 15: Colombia intenta salir del dominio de los suecos y recurren a faltas para poder frenar la intensidad



Minuto 10: hay fuera de juego para Suecia, los colombianos aún no logran acercarse al arco rival



Minuto 5: Colombia aún no encuentra los mejores espacios, mientras que Suecia sigue intentando llegar al arco de Marquines



Minuto 1: la posesión empieza a favor de Suecia, Colombia presiona



INICIA EL PARTIDO



A esta hora se cumplen los actos protocolarios en la cancha de Pinatar Arena, Murcia.



Ambos equipos ya se preparan para saltar al campo de juego del estadio Pinatar Arena.

Así saldrá Colombia para enfrentar a Suecia Sub-21: