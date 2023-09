Rendido a Colombia: 'es la primera vez que siento tranquilidad total'

Mientras la mayoría de críticos coincidía en que la presentación de la Selección Colombia en su debut en las Eliminatorias al Mundial 2026 había dejado lagunas, uno de sus más ácidos críticos quedó fascinado tras la victoria 1-0 contra Venezuela.

Carlos Antonio Vélez habló largamente del planteamiento, que a muchos les pareció errado, y dijo con total certeza: "mis respetos para el técnico Lorenzo", a quien le destacó su "total coherencia".



Aunque reconoció en Planeta fútbol de Win Sports que el primer tiempo fue "un parto de mula" y que pocas cosas salieron bien, reconoció que la apuesta por la nómina del partido contra Alemania, salvo un par de excepciones, terminó saliéndole bien al entrenador.

🪐 "Mis respetos profesor Lorenzo. Hizo lo coherente. Le echó mano al equipo que había jugado el último partido" @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/2ZDYTuLhxy — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 8, 2023

Y entonces el analista dio rienda suelta al optimismo: "Absolutamente tranquilo, primero porque el equipo expresa, salvo el caso de Mina que seguiré discutiendo porque en Colombia hay diez mejores. Pero hablando del bosque y no del árbol, es un equipo moderno, que encuadra en el jugador integral, todo el mundo ida y vuelta. ¿Vieron a Díaz metiendo un pique de 30metros para recuperar una pelota?".



Eso sí, no perdió la ocasión de elevar la exigencia para lo que viene: "Es la primera vez de 2014 hacia atrás es la primera vez que siento una tranquilidad total, al punto que no me interesa la eliminatoria, solo desde el trabajo porque esto va a funcionar. Quiero la Copa América, que el dueño del circo Ramón Jesurún ya ha dicho que hay que cambiar la mentalidad ganadora por la mentalidad campeona...".