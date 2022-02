Vélez sobre Queiroz: 'muy político no señalar a verdaderos culpables'

Carlos Queiroz encendió la polémica con un comunicado en el que no solo desmiente las versiones sobre su supuesta renuncia a la Selección Colombia sino que apunta directo a quien considera el culpable de su salida: Álvaro González lzate, presidente de la Difútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Queiroz no se guardó ni una pizca de su molestia a las declaraciones del directivo, quien dijo que el portugués había decidido renunciar: "Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mi rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución", explicó.



Acusó a González Alzate, quien en efecto, en su momento, reconoció que quería a Juan Carlos Osorio como DT de la selección nacional: "Mi salida de la selección Colombia o 'Cajón' fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurun", disparó.



Pues todas esas acusaciones le dieron al analista Carlos Antonio Vélez para hacer una lectura llamativa. Así se expresó en sus redes sociales: "El mister reconoce el “ cajoneo”... No renunció. Lo despidieron y la indemnización que le pagaron lo demuestra", dijo.



Apuntó a la dirigencia con claridad: "Los dirigentes son responsables por no respaldarlo y defenderlo de sus verdugos", dijo. Y ojo a lo que sugirió: "“muy político” no señalar a los verdaderos culpables".



La declaración hace pensar que Vélez no cree en la versión de Queiroz en la que salva de toda responsabilidad a los jugadores, de quienes dijo que fueron en todo momento "profesionales" y que además no ve a los directivos como responsables del famoso 'cajón', pues si de algo los acusa es no haber defendido al portugués de sus "verdugos". ¿Quiénes son ellos? ¿De quiénes habla cuando dice "verdaderos culpables"? Esa es la gran duda.