Vélez no se conforma: 'Tenemos un equipazo pero debe serlo 90 minutos'

La Selección Colombia juega su segundo partido amistoso de la fecha FIFA contra Rumania y para muchos es un momento para remediar lo que no se ha hecho bien, a pesar de la euforia por la reciente victoria 1-0 contra España en Londres.

"Estábamos ante un equipazo, no un equipo de vecinos", dijo Luis de la Fuente, DT del equipo europeo que pareció sorprendido por el altísimo nivel de varios jugadores.

Y Carlos Antonio Vélez estuvo de acuerdo, aunque con algunos matices: "​Tenemos jugadores para ser un equipazo, para ser un campeón y no invicto en amistosos y esa tiene que ser la mira, el objetivo, es un magnífico elogio", dijo en Antena 2.

El analista deseó que hubiera ensayos que, al menos en la nómina titular, no aparecieron: "​Espero seguir probando, vera Asprilla, Córdoba Portilla Tinito Cabal, Fuentes Quintero, sino para qué fueron", preguntó.

"Debemos seguir probando, el objetivo no son estos partidos sino junio. Nunca escuché tan centrado y tan claro a James El objetivo es jugar la final de la Copa", añadió, en un reconocimiento para el 10, a quien suele criticar.



Sus demandas son claras: "Tenemos un equipazo ´sí, pero debe serlo los 90 minutos; hay que ser más regulares no por oleadas, no pedazos de partidos; salen bien los segundos tiempo, ojalá se pueda mejorar en los primeros tiempos​", concluyó.