Posible convocatoria de Colombia sin cambios: 'podrán lavarse la cara'

La convocatoria de la Selección Colombia para los últimos partidos de las Eliminatorias contra Bolivia y Venezuela se anunciaría este miércoles y tendría pocas novedades.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, este nuevo llamado no tendrá modificaciones sustanciales y repetirían los de la base para buscar revancha.



"Serían 17 jugadores de fuera del país, No habrá muchas sorpresas... los mismos, ojalá no con las mismas. Siempre anhelé que se diera un puntapié al tablero pero sabía que Rueda no lo haría o porque no tiene la valentía, con todo cariño, o porque quiere morir con la suya. Va a traer a los mismos que nos metieron y los metieron este problema", dijo en Antena 2.



Y añadió: "con la suya se hace el milagro o mete la última palada en la tumba. Es buena oportunidad para que se laven la cara y no se vayan con la imagen ridícula con la que entregaron el partido contra Argentina. A Bolivia y a Venezuela hay que ganarle con cualquiera, Uruguay se paseó contra ellos".



La única novedad sería la ausencia de Radamel Falcao García por los problemas físicos que no pudo resolver a tiempo, novedad médica que se suma a las ya conocidas de Yerry Mina y Duván Zapata. La posible lesión de James no sería grave y estaría también en el listado.