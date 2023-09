No lo descrestó James: Vélez destaca puntos pero critica convocatorias

Pasó el debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de 2026 y con cuatro puntos de seis en juego el balance preliminar es bueno. Pero no es lo único.

Así lo vio la mayoría de los analistas, que destacan el punto logrado en Chile a pesar de la dificultad del campo, pero entienden que hay mucho por mejorar.



Uno de ellos es Carlos Antonio Vélez, quien fue contra la corriente al hablar del rol de James en Santiago y señaló con claridad a Néstor Lorenzo: "El punto es bueno. Colombia enfrentó dos rivales fuertes. Un equipo como Chile físico y “barrero” q se acomodó por ende mas fácil al campo y el mal estado del mismo. Es difícil para un equipo q juega a la pelota y es técnico el estado en el que estaba el piso. Lo siente más y lo sufre más. Apretado, complejo y difícil. El segundo tiempo pintaba mejor pero los cambios no surtieron efecto. Poco de James y si entraba él para que Quintero, Duran y Sinisterra sin ritmo, no debió jugar Borré y mientras Casierra ,que llegó mejor q los demás, se fue a la tribuna".



Y fue más allá: "Vargas nos salvó en el último minuto y nunca se cerró el juego. Al contrario salimos a buscar a Chile en su campo sobre el final del juego corriendo muchos riesgos. Eso. L es ambición es necio e ingenuo. Se rompió aquello de q el segundo tiempo era siempre mejor q el primero. Ópticamente pareciera q si y no. Estamos con lo normal para clasificar. No somos Francia y menos Brasil. Somos lo q se ve! Es lo q hay!!!", afirmó.





Detalle por detalle, Vélez fue dejando críticas veladas al entrenador, a quien le cuestionó después sus convocatorias, sus apegos a jugadores históricos y sus decisiones de fondo, entre ellas los descartes y el poco protagonismo de jugadores de Liga Betplay.



Así lo calificó punto por punto:



1- No anota fácilmente y tampoco recibe goles. 561 minutos sin hacer goles de jugada en movimiento y 421 sin recibir gol.

2- Hay una base de equipo

3- Lorenzo para bien los equipos pero convoca mal.

4- Goleadores hay pero llama al q no está jugando.

5- En las convocatorias sobran varios y faltan varios.

6- Cambios inexplicables, juntos Quintero y James (?), Duran, Borré y Sinisterra sin ritmo jugando y los q mejor estaban Casierra y Cordoba en la tribuna.

7- Hay q estudiar mejor a los rivales.

8- Hay jugadores q viven del nombre pero ya no dan más. Es obligación llamarlos?

9- La liga local no tiene siquiera un par de jugadores q ayuden? Convocables?

10- Igual con lo q hay estamos adentro y cómodos.