¡Colombia muestra su agradecimiento! Emotivos mensajes de referentes

Para nadie es un secreto el gran semblante que dejó Colombia como anfitriona de la Copa América Femenina en el 2022. Por primera ocasión, las colombianas se tomaron el evento para darle la bienvenida a las otras selecciones del continente sudamericano. Remaron contra la corriente luchando no solo por el título, sino anhelando el trofeo como la mayor protesta posible ante directivos que no harán una Liga Femenina BetPlay en el segundo semestre.

Mucha unión demostró el combinado nacional durante el torneo. Un subcampeonato que sabe a triunfo porque le plantaron cara a Brasil, y por largos tramos fueron hasta superiores. El fútbol no habla de merecimientos, sí de jerarquía, y las brasileras alcanzaron su octava Copa América, mientras que las anfitrionas iban por su primera.



Apenas sonó el silbato final del partido en el que Debinha decidió el compromiso desde el manchón penal, las redes sociales empezaron a mostrar su agradecimiento a las 23 jugadoras y al cuerpo técnico. Entre ellas, la misma Federación Colombiana de Fútbol en su cuenta de Twitter.



La FCF dejó dos mensajes. El primero decía, ‘UNA COPA INOLVIDABLE. Felicitamos a las 23 jugadoras y Cuerpo Técnico de nuestra Selección Femenina por el Subcampeonato de América y la clasificación al Mundial y Juegos Olímpicos. Gracias por hacernos soñar. ¡SON GIGANTES! #VamosColombia’.



Luego, nombraron a las 23 jugadoras y mención al estratega, ‘Gracias Cata Pérez, Sandra, Natalia, Caro Arias, Mónica, Dani Caracas, Dani Arias, Manuela, Jorelyn, Ámgela, Dani Montoya, Lorena, Liana, Angie, Diana, Gabriela, Leicy, Mayra, Linda, Tatiana, Cata Usme, Gisela, Elexa, Profe Nelson y CT. #VamosColombia’.



Carolina Pineda, una jugadora referente en el balompié colombiano y con pasado en procesos de la Selección Colombia, escribió, ‘sin un plan de desarrollo para el fútbol femenino seguiremos estando cerca y ya. Subcampeonas 2010, 2014, 2022… Todo mi respeto para ustedes muchachas y agradecimiento para los directivos que siempre le han apostado (Marcela Gómez)’.

Isabella Echeverri también habló pese a no estar con la Selección Colombia. Utilizó su twitter para mandar un mensaje de apoyo al fútbol femenino y al combinado nacional, ‘ganamos mucho más que una copa. La mujer futbolista se ganó un lugar en el corazón de cada uno de los colombianos. Que todos los que se montaron a este bus no se vuelvan a bajar. Que el apoyo sea acciones y no solamente mensajes en redes’.

Clubes como el Deportes Tolima Femenino usaron su cuenta de twitter para agradecerle al combinado nacional con un corto mensaje, ‘gracias, Selección Colombia Femenina ¡Gran torneo!’

Por último, Nicole Regnier, exfutbolista, y ahora panelista en ESPN, envió un mensaje con un video al terminar el partido, 'el país entero las aplaude!!! Son inmensas!!!! Gracias por representarnos así!!!!!'