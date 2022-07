Colombia hizo ver mal a Brasil, pero le cobraron un error: análisis

No debe haber tristeza alguna en la Selección Colombia Femenina. Cumplieron los dos objetivos iniciales de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, y a su vez, los Juegos Olímpicos de París, Francia en 2024. Sin duda alguna, el título, que era la tercera meta era ganancia, pero las 23 jugadoras alcanzaron las clasificaciones que eran primordiales.

El semblante para la Selección Colombia Femenina es bien gratificante, y nada reprochable a las jugadoras. De hecho, aunque Brasil ganó, las hicieron ver mal ganándoles en posesión, y en disparos al arco. Sin embargo, el gran problema de siempre, la poca contundencia. Las brasileñas tuvieron la chance en el punto penal, y la aprovecharon. Las anfitrionas fueron superiores, pero faltó anotar, la gran diferencia recayó en que su rival sí la metió.

Para FUTBOLRED analizamos la derrota de Colombia:

Salir a improvisar: en una final no se puede salir a cambiar cosas en la nómina que le había servido anteriormente, y menos contra el coco del continente sudamericano como Brasil. Si Mónica Ramos estaba disponible, no hay ningún entendimiento en alinear a Daniela Caracas, que, aunque naturalmente es lateral derecha, le pesó su primera titularidad. Brasil lo supo, y atacó por ese costado.



Linda Caicedo: la referente de Colombia en la velocidad y en el desborde para desequilibrar y romper las líneas de su rival. Linda Caicedo fue ese gran problema que tuvieron las defensas de Brasil, pero la vallecaucana pensaba más en el individualismo que en el equipo, y al no soltar la pelota en ocasiones, perdió oportunidades de habilitar compañeras y anotar. Sin embargo, para nadie es un secreto que entró ansiosa de jugar su primera final del continente, y que fue una amenaza enorme para Pia Sundhage y sus dirigidas.



No aprovecharon: Catalina Usme en dos remates de afuera del área, y uno contra la malla exterior, Lorena Bedoya con otro disparo de lejos, Manuela Vanegas con un cabezazo cercano. Incontables llegadas, pero la falta de puntería y Lorena, la guardiana del arco de Brasil aguantó los embates y la superioridad colombiana. La ‘Canarinha’ tuvo una, que la embocaron en un error de Colombia.



Error defensivo: en un ataque de Brasil, hubo un enredo en el área de Colombia. Manuela Vanegas cometió una pena máxima que Debinha no desaprovechó. Con ese solitario tanto se resolvió el partido a favor de las brasileñas. Aunque las colombianas intentaron, la jerarquía de la ‘Canarinha’ apareció y se llevaron la final.



Los cambios llegaron tarde: como es habitual en Nelson Abadía, optó por el desgaste de sus jugadoras, mientras que Pia Sundhage movió a su equipo temprano en el complemento. Llegó sangre nueva, y en Colombia apenas hubo una variante al 63’ sacando a Mayra Ramírez golpeada y entró Diana Ospina que poco pesó. A falta de cinco minutos para el final, metió a Gisela Robledo sacando a Lorena Bedoya. Los cambios tampoco pudieron demostrar mucho.



No arriesgó cuando debía: sumado a los cambios que llegaron tarde, Nelson Abadía no cambió su esquema y en las variantes tampoco hubo ese atrevimiento deseado. Gisela Robledo tenía que entrar con mayor antelación. Perdiendo 0-1, daba lo mismo perder por más. El semblante es que nunca se la jugó Abadía por el todo cuando podía poner cartas ofensivas. Quedó a deber ese factor de arriesgar sumando a más atacantes y sacando a futbolistas de labores defensivas como Lorena Bedoya anteriormente.