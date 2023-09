Un mes para convencer: delanteros que llaman la puerta de Colombia

La Selección Colombia ya se prepara para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026 donde el combinado tricolor se verá las caras con Uruguay y Ecuador, respectivamente.



El conjunto tricolor viene de sumar cuatro puntos tras las dos primeras fechas y ahora enfrentará a dos rivales directos en donde se necesitará a los mejores jugadores posibles.



Néstor Lorenzo deberá confirmar la convocatoria 15 días antes de esos juegos y desde ya se comenta la posibilidad de que algunos jugadores que estuvieron en las primeras dos fechas no estén en las siguientes.

Los cambios más importantes se darían en la delantera donde hubo grandes falencias y donde no se colocaron a delanteros que venían en gran actualidad como Jhon Córdoba o Mateo Cassierra.



A estos dos nombres se le junta un numeroso grupo de jugadores que no contaron para el argentino, pero que se han reportado con gol en los últimos días y que piden pista en la Selección.



El primero es claramente Cassierra que le mandó un claro mensaje a Lorenzo convirtiendo en el triunfo de Zenit ante el Rubin Kazan. Otro fue Jhon Jader Durán que estuvo en la Eliminatoria, pero fue suplente y también se reportó con gol en la victoria de Aston Villa contra Crystal Palace.



Por otro lado, son varios los jugadores no convocados que llaman la puerta de Colombia. Miguel Ángel Borja hizo doblete con River ante Arsenal de Sarandí, ‘Cucho’ Hernández anotó su décimo gol en esta temporada con el Columbus Crew y Cristián ‘Chicho’ Arango marcó en la derrota de Real Salt Lake.



En las próximas semanas seguramente, Lorenzo analice estos casos y determine los delanteros ya que desde el bajón de rendimiento de Falcao García, Colombia no tiene un atacante de garantías.