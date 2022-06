¿Para perder la cabeza? Tres hallazgos que dejó amistoso de Colombia

Lo fácil es decir que era un ensayo de nada, que ni técnico en propiedad había, que apenas los que quisieron interrumpir sus vacaciones dijeron presente y la muestra en la convocatoria no es representativa.

Es posible que mucho sea cierto, pero también lo es que, si lo que se espera una renovación después del rotundo fracaso de la eliminación del Mundial de Catar, esta nómina joven y sin todos los referentes de la Selección Colombia era una oportunidad perfecta para hacer un censo y tener certezas de lo que puede servir al proceso que, en cerca de un mes, orientará el nuevo seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.



Por eso vale la pena repasar los hallazgos más allá del resultado, una victoria 1-0 que fue de más a menos en Murcia, España, contra un rival francamente débil como Arabia Saudí. Sí que se esperaba más de Luis Suárez, de Juan Camilo Hernández, de Helibelton Palacios o de Óscar Estupiñán, aunque a varios les faltó más tiempo en el campo. Se ven las diferencias entre la nómina titular y esta que fue un laboratorio de ensayo, pero eso no es decepción porque ya se sabía. Estos tres detalles vale la pena considerarlos:



1. Borré jugando de Borré



En la escala de sacrificados es difícil que alguien logre destronar a Rafael Santos Borré en Colombia: lo usaron de mediocampista, de extremo por derecha, de mediapunta... lo ensayaron todo para no darle lugar que merece, el de referente de área. Con su gol a Arabia Saudí, a los 8 minutos tras asistencia de Atuesta, sí que quedó claro que no merece ser desplazado siempre del sitio donde ha hecho diferencia durante toda su carrera, solo para abrirle espacio al 'capricho' del DT de turno. Si hay una posición en la que es letal es jugando de número 9. No más ensayos.



2. Los jóvenes a revisar



Es cierto que los primeros 40 minutos del amistoso contra Arabia Saudí salvaron todo lo demás y ahí fueron fundamentales fichas que, por roce internacional, rendimiento y edad, aprovecharon su opción y deberían estar en una lista de recambio. Cumplieron Cuesta, Lucumí (por fin jugó) y Dávinson -sigue siendo muy joven- pero los exigieron poco. Ellos son los chicos con proyección:



-Eduard Atuesta tiene solo 24 años, en los últimos dos años disparó su valor a 5,5 millones de euros al pasar de LA FC de la MLS a Palmeiras de Brasil, donde sus 29 partidos hablan de su importancia. Fue gran socio para Borré, alternativa de remate y respaldo para Suárez en su rol de extremo derecho.



-Jhon Arias tiene también solo 24 años y todo el roce de un club como Fluminense. Su velocidad y su pase lo hicieron destacarse en España como una opción para sorprender, por la banda o como mediapunta. ¿El problema? Juega en el puesto de Luis Díaz y Luis Sinisterra... la fila es larga.



-Steven Alzate se destaca con su experiencia en la Premier League cuando se compara con otros en su posición. A sus 23 años ya estuvo en el radar de Queiroz y Rueda pero sin llegar a convencer. Su lunar, físicamente se funde pronto.



3. Medio campo poblado no siempre es defensivo



Un ensayo interesante que hizo Cárdenas, probablemente con apoyo de Amaranto Perea, futuro asistente de Néstor Lorenzo, fue un medio campo muy poblado contra los árabes. La clave de eso es la calidad de los intérpretes y aquí sí que hay hallazgos para considerar: Álvarez Balanta fue un cabeza de área muy cumplidor en un puesto como el de Barrios que tiene pocas alternativas; tiene 29 años así que su proyección no se duda, y además viene de ser campeón en Europa, sí en Bélgica con Brujas pero sigue siendo Europa; pero por muy bien que lo hiciera en la posición en la que más rinde en su club, la clave fue el buen pie y la precisión de los dos que lo acompañaron, Atuesta y Alzate, quienes siempre fueron al frente, buscando a Arias, Borré y Suárez y copando un sector en el que no solo se genera sino también se desactiva el sector de generación del rival. Como idea fue muy buena. De ahí fácilmente se puede echar mano en septiembre.