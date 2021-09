¿Falcao en el XI contra Chile? 'Tino' Asprilla le dejó consejo a Rueda

Faustino Asprilla es uno de los muchos colombianos que quiere ver a Falcao García titular frente a Chile. Desde su experiencia en Selección Colombia le hizo un pedido especial a Reinaldo Rueda. 'Tino' recordó su último partido con la tricolor y le aconsejó que arme un once pensado en el '9', no solo por sus goles sino también por la jerarquía que se necesita ante los chilenos.

"Falcao tiene que jugar porque hay que aprovecharlo. Viene a la Selección, tenemos al máximo goleador histórico, ¿y no lo vamos a poner? Hay que armarle un equipo para que se sienta cómodo, así es fácil. Tenemos un goleador de raza y hay que jugar para él", y recordó su último partido con la tricolor: "el último partido mío en Selección Colombia fue contra Paraguay y tenía a (Víctor) Aristizábal que era un animal metiendo goles. Yo tuve que jugar para que él hiciera goles. Le pido al entrenador que haga algo parecido, que jueguen para que Falcao haga goles", dijo en ESPN F360.



Asprilla aseguró que el de este jueves, en el cierre de la fecha triple de septiembre, será un partido clave para recuperar la confianza. Colombia suma tres empates consecutivos en Eliminatoria: contra Argentina 2-2 en Barranquilla, y los dos de la última semana, 1-1 con Bolivia y 1-1 con Paraguay. Pidió jerarquía y valentía.



"Cuando uno juega en Barranquilla no puede dejar que todo lo haga el clima y los hinchas, también hay que ayudarse. Cuando la Selección ha jugado bien ha ganado en casa. Es el momento para recuperar la confianza y la plaza, el que venga tiene que sufrir, y el que no venga a jugar bien, pierde con Colombia. Este partido va a ser muy bravo y se necesitan jugadores valientes. Colombia tiene que salir a ganar o ganar".



Y agregó: "este tipo de partidos es para esa clase de jugadores que no le pesa salir a jugar con la responsabilidad", dijo refiriéndose a Falcao García. "No se puede empatar más y solamente sirve ganar. Para hacerlo hay que salir con jugadores de jerarquía".